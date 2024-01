Plano SB de Taylor, desculpas de Britney para JT, Culpo Emotional

Forte começo de semana no TMZ – e você pode dizer como os programas de TV foram impetuosos de trás para frente … tocando em todas as coisas do Super Bowl, especialmente no que se refere ao T-Swift.

No ‘TMZ Live’, é melhor você acreditar que estávamos conversando sobre Taylor Swift e sua próxima parada em sua jornada no futebol ao lado de Travis Kelce – e sim, esse seria o grande jogo do Super Bowl … que é exatamente onde ela (e todos os Swifties) será daqui a dois domingos.

Sim, ela tem um show em Tóquio na noite anterior… e não, não importa – porque ela estará na frente e no centro. Uma coisa que ela não fará no SB LVIII… ofuscar Usher, tanto faz.

‘TMZ na TV’ foi um tumulto na segunda-feira … muito do que teve a ver com Britney Spears se desculpando com Justin Timberlake depois de destrui-lo em seu livro – algo que ninguém realmente previu.

Seu “pedido de desculpas” pareceu surgir do nada neste fim de semana… mas lançou alguma luz sobre como ela se sente em relação ao ex – e, talvez, como ela o fez parecer no livro de memórias. A equipe tinha suas próprias ideias sobre as implicações maiores… e se isso era mesmo necessário.

Finalmente, chegamos ao ‘TMZ Sports’… onde, sim, estávamos falando do Super Bowl novamente – só que desta vez… focando em uma senhora famosa diferente ligada a um garanhão da NFL… Olivia Culpo

Ela ficou com os olhos marejados quando os 49ers venceram o jogo… dê uma espiada para descobrir o porquê!