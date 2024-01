Podem os idosos beneficiar-se do Bolsa Família? Conheça as diretrizes

Os idosos que vivem em situação de baixa renda e necessitam da ajuda do governo frequentemente se questionam se têm direito de receber o Bolsa Família. Dúvidas surgem sobre o alvo do programa, uma vez que este é direcionado principalmente para mulheres e crianças. É preciso estar atento às condições para acessá-lo.

Bolsa Família

Não é segredo para ninguém que a marca do Bolsa Família é atender mulheres e crianças em situação de baixa renda. Foram criados benefícios complementares voltados a esse público, entretanto, os idosos não são descartados da lista de beneficiados, embora não recebam tanta prioridade como os demais.

Sim, os idosos, independentemente da idade, podem receber o Bolsa Família. Não existe uma regra que proíba a liberação do auxílio social para esse grupo. O que ocorre é a prioridade no recebimento, sendo que famílias com crianças, gestantes, jovens e lideradas por mulheres têm preferência.

Existem dois pontos muito importantes ao solicitar o Bolsa:

1. Idosos podem receber, desde que atendam aos critérios de renda;

2. Idosos que moram sozinhos também são aceitos, mas cada município tem o limite de 16% de famílias unipessoais (única pessoa) do total de atendidos pelo programa. Ou seja, a concorrência pelas vagas é maior.

Para que os idosos recebam o Bolsa Família, eles devem atender a critérios básicos que determinam a entrada no programa, como:

1. Estar inscrito no Cadastro Único com dados atualizados;

2. Ter renda familiar de no máximo R$ 218 por pessoa da família.

Se a pessoa já for aposentada, o Bolsa não pode conceder auxílio a ela. Ao fazer o cadastro, o idoso fica disponível para novas seleções no programa, o que não significa que será aceito imediatamente.



Você também pode gostar:

Unificação do Bolsa Família

O Bolsa Família está implementando uma mudança significativa em seu calendário de pagamentos, e os milhões de beneficiários do programa precisam ficar atentos para anotar a nova data de depósito. Para evitar complicações, confira abaixo o calendário de pagamentos realizado pelo Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) realizou alterações no Bolsa Família, beneficiando pelo menos 1,9 milhão de famílias em 194 municípios do país a partir do dia 18/01, devido à situação de calamidade nessas localidades. A liberação antecipada impactou positivamente estados como Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Portanto, é crucial que os cidadãos desses estados verifiquem se a mudança positiva incluída no Bolsa Família de janeiro contemplou seus municípios.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro

Para o restante do Brasil, a Caixa Econômica Federal já divulgou oficialmente o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários podem facilmente identificar a data em que o pagamento será realizado em suas contas, sem precisar visitar agências. Basta utilizar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) como referência.

Abaixo estão as datas de depósito em janeiro de 2024 para as cidades que não estão em situação de calamidade, de acordo com o último dígito do NIS:

1- NIS final 1: 18 de janeiro;

2- NIS final 2: 19 de janeiro;

3- NIS final 3: 22 de janeiro;

4- NIS final 4: 23 de janeiro;

5- NIS final 5: 24 de janeiro;

6- NIS final 6: 25 de janeiro;

7- NIS final 7: 26 de janeiro;

8- NIS final 8: 29 de janeiro;

9- NIS final 9: 30 de janeiro;

10- NIS final 0: 31 de janeiro.