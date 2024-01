Polícia de Miami aborda ‘criatura alienígena’ capturada pela câmera durante resposta policial

O negócio é o seguinte: uma crescente teoria da conspiração online sugere que a resposta massiva da polícia no dia de Ano Novo em Miami não é o que parece. As pessoas estão apontando para uma filmagem específica que dizem mostrar uma figura estranha se movendo perto de carros da polícia.

No entanto, o porta-voz do Departamento de Polícia de Miami disse ao TMZ… “O que é visto neste clipe é a sombra de alguém andando. Se você olhar para o fundo da sombra, poderá ver a pessoa. Nenhuma criatura.”

Então é isso… e sobre como tudo começou, as pessoas acharam que o grande número de carros de polícia no local parecia muito mais do que o necessário. Policiais foram chamados ao shopping por causa de um grupo de adolescentes brigando, lançando fogos de artifício e causando caos no shopping… mas há relatos de que alguns pensaram que os fogos de artifício eram tiros, o que provavelmente desencadeou a resposta massiva da polícia.