POLÍCIA MILITAR publica edital de CONCURSO PÚBLICO com 180 vagas; salário inicial de R$7,1 MIL

O início do ano trouxe consigo um novo edital do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG). Desta vez, são disponibilizadas 180 vagas para o cargo de Oficial, com um salário inicial de R$ 7,1 mil! As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 162 para o sexo masculino e 18 para o sexo feminino.

Todas as oportunidades são destinadas ao Município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O certame terá uma validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, após a homologação do resultado final do concurso.

Principais Datas do Edital do Concurso PM MG para Oficial

Se você está interessado em participar do concurso, fique atento às datas-chave:

Inscrições: de 05 de março a 04 de abril

Solicitação de isenção: de 05 a 06 de março

Pagamento da taxa: até 05 de abril

Provas: 05 de maio

Cargo, Vagas e Salário do Edital do Concurso PM MG para Oficial

O edital do concurso da PM MG para o cargo de Oficial oferece um total de 180 vagas, divididas entre sexo masculino e feminino. Veja abaixo:

Sexo Vagas Masculino 162 Feminino 18

Não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), devido à natureza do cargo e às previsões constitucionais aplicáveis aos militares. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º Ano do CFO é atualmente de R$ 7.175,30, conforme previsto na Lei Delegada nº 43, de 07 de junho de 2000. Os profissionais deverão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.



Etapas de Provas do Edital do Concurso PM MG para Oficial

Os candidatos inscritos no concurso da PM MG para o cargo de Oficial serão avaliados em três fases distintas:

Prova de Conhecimentos (prova objetiva e prova dissertativa) Avaliações Psicológicas, Atividade Física Militar (AFM) e Exames de Saúde Prova Oral e Prova de Títulos

Prova Objetiva do Edital do Concurso PM MG para Oficial

As provas objetivas e dissertativas estão marcadas para o dia 05 de maio, conforme mencionado anteriormente. A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório, com valor total de 100 pontos. Serão 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas de resposta cada.

O candidato deverá marcar apenas uma resposta por questão. Veja abaixo a distribuição das disciplinas na prova objetiva:

Disciplina Número de Questões Língua Portuguesa 10 Direito Penal 8 Direito Processual Penal 6 Direito Constitucional 6 Direito Administrativo 6 Legislação Extravagante 6 Estatística 4 Direitos Humanos 4

Prova Dissertativa do Edital do Concurso PM MG para Oficial

A prova dissertativa, também conhecida como redação, possui caráter eliminatório e classificatório. O candidato deverá elaborar uma redação com base em um tema fornecido no momento da prova. A avaliação da redação terá um valor máximo de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:

Ortografia: 20 pontos

Morfossintaxe: 20 pontos

Pontuação: 20 pontos

Conteúdo: 40 pontos

A redação deverá ter no mínimo 120 palavras e no máximo 30 linhas. Serão penalizados com a perda de pontos os candidatos que ultrapassarem o limite de linhas ou não atingirem o limite mínimo de palavras. A cada linha excedente, serão descontados 5 pontos, e a falta de uma palavra acarretará a perda de 1 ponto.

Fique Por Dentro do Edital do Concurso PM MG para Oficial

