Policiais gritaram com Taylor Swift enquanto estavam a caminho do susto médico de Jim Irsay, programas de vídeo da polícia

Um policial que estava correndo para ajudar Jim Irsay durante o susto médico do proprietário da NFL no mês passado, recebi uma pequena ajuda de Taylor Swift … porque novo vídeo policial, obtido por TMZ Esportes mostra que o policial estava tocando a música da popstar enquanto corria para a emergência.

A cena foi capturada em um Departamento de Polícia de Carmel. câmera do painel por volta das 4h30 do dia 1º de dezembro. 8 … logo depois que os policiais disseram que alguém ligou para o 911 para relatar que Irsay poderia ter sofrido uma possível overdose em sua casa em Indiana.

Na filmagem, você pode ver que logo após a ligação ser recebida… um policial acendeu as luzes do teto – e suas músicas Swift – para tentar chegar à casa de Irsay o mais rápido possível.

Vários outros membros da polícia – incluindo pelo menos três outros policiais – também apareceram para ajudar a prestar ajuda… embora, de acordo com as câmeras do painel, eles não tivessem música ligada enquanto estavam a caminho do local.