Policiais investigando estupro coletivo no metaverso

A polícia britânica está se movendo para águas desconhecidas com uma nova investigação… eles estão investigando um suposto estupro coletivo em um jogo de realidade virtual.

A investigação histórica envolve um grupo de avatares que supostamente estupraram o avatar de uma jovem no Metaverso… no que se acredita ser a primeira investigação desse tipo, de acordo com o Correio diário.