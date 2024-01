Policiais resgatam animais de circo na rodovia de Indiana após incêndio em um caminhão

Um policial estadual encontrou um local irreal quando avistou um caminhão cheio de animais de circo envoltos em chamas… com várias agências respondendo para ajudar a extinguir as chamas e resgatar as espécies exóticas.

O policial avistou o incêndio do caminhão por volta das 2h da manhã… o motorista de 57 anos já havia escapado do inferno, restando apenas os animais que precisavam de socorro.

O delegado do Gabinete do Xerife do Condado de Grant e um membro do circo conseguiram retirar os animais e colocá-los em segurança… e assim que os reforços chegaram, eles conseguiram proteger os animais ao longo da estrada.