Policial de Arkansas salva criança de lago congelado

Um policial do Arkansas entrou em ação como um super-herói e resgatou uma criança de um lago gelado… e tudo foi capturado em vídeo.

Imagens da câmera corporal do último sábado mostram policial de Jonesboro Troy Ellison correndo para ajudar um garoto que havia caído no gelo em um complexo de apartamentos no sul da cidade… pulando uma barreira de madeira antes de rastejar lentamente pela extensão fraturada.