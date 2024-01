Policial rodoviário de Oklahoma sai voando e é atingido durante uma parada de trânsito

Esta filmagem selvagem acaba de ser divulgada pela Patrulha Rodoviária de Oklahoma … que mostra um deles sendo atropelado (indiretamente) por um carro que bate no SUV branco com quem ele estava conversando enquanto estava na beira da estrada em uma rodovia em Yukon, OK.

Por mais que ele possa ter se machucado naquele momento… você deve se perguntar como o motorista do carro com quem ele estava falando poderia ter ficado – porque eles foram atropelados de lado. À primeira vista, parece muito feio… e embora você possa pensar que haveria grandes danos, aparentemente não.

Os empregadores do policial Gregory dizem que ele não apenas ficou bem depois disso… mas também as outras duas pessoas envolvidas no acidente – o que, francamente, é um milagre (no bom sentido).