Tele Seleção masculina de basquete da Texas Tech University está enfrentando polêmica como Pop Isaacsarmador titular, foi acusado de agredir sexualmente uma menor durante a viagem do time às Bahamas em novembro.

A ação civil, movida no Tribunal Distrital do Condado de Lubbock, alega que Isaacs se envolveu em contato físico, ofensivo e sexual não consentido com uma garota de 17 anos.

Apesar de a idade de consentimento nas Bahamas ser 16 anos, a ação judicial, supostamente movida pelos pais da menina, afirma que a menina estava “intoxicada” e, portanto, incapaz de dar consentimento. Os documentos legais afirmam que Isaacs cometeu intencionalmente, conscientemente e de forma imprudente a suposta agressão enquanto a equipe participava do ataque. Batalha 4 Atlantis na Ilha Paraíso.

Qual é a natureza do processo?

Embora não seja um caso criminal, o processo pede US$ 1 milhão em indenização e sugere que um Tecnologia do Texas Booster comprou bebidas alcoólicas para Isaacs e um companheiro de equipe que estavam em um quarto com duas meninas menores de 17 e 16 anos. Isaacs, de 20 anos, e a menina de 17 anos teriam entrado em outra sala, onde ela tentou resistir aos avanços dele.

Os pais da menina entraram em contato Técnico do Texas Tech, Grant McCasland em 14 de dezembro, que prontamente relatou o incidente aos funcionários da universidade, incluindo o diretor atlético Kirby Hocutt.

O escritório do Título IX da universidade iniciou uma investigação independente sobre o assunto e se comprometeu a seguir seu processo até a conclusão, independentemente da ação civil em andamento buscando indenização.

Em resposta às acusações, Tecnologia do Texas emitiram uma declaração afirmando que haviam entrado em contato duas vezes com o escritório do Título IX e, com base nas informações disponíveis, Isaque permanece em situação regular, sem motivo para impedi-lo de atividades universitárias, incluindo competições de basquete. A universidade enfatizou o seu compromisso com o processo investigativo, sinalizando a determinação de abordar as alegações de forma completa.