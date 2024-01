Por que esta moeda antiga começou o ano de 2024 tão valorizada?

O ano de 2024 chegou, e com ele começam também as atualizações de valores de boa parte das moedas raras do Brasil. Afinal de contas, a cada ano que passa algumas peças se tornam mais raras. Assim, é importante prestar atenção para não deixar estes itens escaparem das suas mãos.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 100 réis do ano de 1882. Trata-se de uma peça que não está mais em circulação, e que portanto, não pode ser encontrada em um trocado no comércio, por exemplo. De todo modo, o exemplar poderá ser encontrado em vários outros lugares.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 100 réis do ano de 1882, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1871-1889);

Período: Império – D.Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 10gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Dístico ‘IMPÉRIO DO BRAZIL’, acompanhado do Brasão do Império, ladeado por ramos de café e fumo e a data;

Desenho do Reverso: Dístico do valor de face sobre fundo liso, ladeado abaixo pela legenda ‘RÉIS’, circundados pela inscrição ‘DECRETO Nº 1817 DE 3 SETEMBRO DE 1870’.

Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 100 réis do ano de 1882, considerando as projeções mais atualizadas para o ano de 2024? Na tabela a seguir, você pode conferir o detalhamento de valores propostos por especialistas:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 35,00 R$ 400,00 R$ 1,200



Caso você tenha uma moeda de 100 réis do ano de 1882 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 3,5 mil neste ano de 2024.

Variantes

Esta moeda conta ainda com uma variante. Trata-se de uma pequena falha de cunhagem que fez o número 1882 ser gravado sobre o ano de 1872. Neste caso, é possível ver uma pequena parte do número sete saindo por baixo do segundo 8. Este é um erro reconhecido pela Casa da Moeda.

Caso você encontre uma peça com esta variante, ela poderá ser vendida pelos seguintes valores:

Note que os valores são basicamente os mesmos que foram registrados para a moeda sem erros. Isso acontece porque a quantidade de peças que foram colocadas em circulação com a variante é basicamente a mesma da peça original.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.