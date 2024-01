Por que esta moeda antiga está fazendo tanto sucesso em 2024

Um dos grandes segredos do mundo da numismática é que é necessário prestar muita atenção aos detalhes de cada moeda para saber quais delas realmente valem muito dinheiro. Neste sentido, é preciso atentar para os detalhes de cada exemplar, para não deixar nada escapar.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 2 centavos do ano de 1975. Trata-se de uma peça que não possui mais valor monetário, ou seja, você não vai conseguir encontrar o exemplar em um trocado em uma feira, por exemplo. Mas nada impede que você encontre o item em qualquer outro lugar.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 2 centavos do ano de 1975 é que ela faz parte de uma edição comemorativa que faz homenagem a FAO – Alimentos para o Mundo (Food and Agriculture Organization). Esta coleção foi produzida entre os anos de 1975 e 1978.

Nesta peça específica do ano de 1975, há a representação de um pé de soja, um dos principais produtos de exportação do Brasil. Vale frisar que este é um item que ajuda a reduzir os índices de fome em todo o mundo atualmente.

Caraterísticas

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 2 centavos de cruzeiros do ano de 1975, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1970 – 1986);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 19mm;

Peso: 2.21gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: FAO – Alimentos para o Mundo (Food and Agriculture Organization);

Moeda Desmonetizada;

Gravador desconhecido;

Desenho Anverso: Figura feminina representando a república, no exergo (espaço – em moedas ou medalhas – destinado à gravação de data ou de inscrição) a rosa dos ventos, acompanhadas do nome do país (BRASIL);

Desenho do Reverso: Valor de face e data ao lado de uma desenho representando a soja, com a inscrição ALIMEMENTOS PARA O MUNDO.



Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, qual é o valor da moeda de 2 centavos do ano de 1975, tomando como base as informações de catálogos numismáticos mais atualizados.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO x R$ 6,00 R$ 10,00

Entendendo as classificações das moedas

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

A evolução da história

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922, devido ao alto custo do metal”, completa o BC.