Por que o Hall da Fama da MLB inclui tão poucas partidas pelos Los Angeles Dodgers?

Ecerto ex-Los Angeles Dodgers estão no Hall da Fama votação, mas provavelmente não usariam um boné azul e branco com base nas tendências históricas.

Há uma aparente tradição de que quando um Dodger Hall of Famer é nomeado, ele não representa a cor do time em que concluiu sua carreira, apesar de uma mudança de regra em 2001.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

Antes disso, os eleitos escolhiam o limite do indicado, mas agora o jogador é questionado sobre sua preferência e pode até optar por renunciar a um time caso não consiga escolher entre um ou outro. Ninguém escolhe os Dodgers.

O inverso também não é diferente, como evidenciado por Adriano Beltre. Ele entrou no cenário da MLB aos 16 anos com o time californiano antes de sair após sete temporadas, culminando em sua campanha de 2004, quando acertou 48 home runs e 1,017 na base mais porcentagem de rebatidas.

Ele partiu para o rangers do Texas e passou oito anos lá, tendo 22 temporadas no esporte de mais alto nível do beisebol, e provavelmente usará um boné do Rangers quando for introduzido no HOF depois de receber 193 votos de 195 eleitores.

Gary Sheffield poderia ser outro que segue esse caminho, já que está próximo da taxa de aprovação de 75% a ser empossado durante seu último ano elegível nas urnas.

Ele jogou por sete times em 22 anos e venceu a World Series com o Flórida (agora Miami) Marlins.

Ele também gastou três anos com os Dodgers e poderia optar por usar um boné sem logotipo, mais uma afronta às cores azul e branco do Equipe de Shohei Ohtani.

Quando a MLB retorna?

Falta pouco mais de um mês para a MLB voltar e, claro, é o Los Angeles Dodgers que são os primeiros em sua viagem para o Padres de San Diego. O jogo da pré-temporada acontecerá na quinta-feira, 22 de fevereiro, antes de a dupla se encontrar novamente no dia seguinte.

Imprensado entre eles está o Royals de Kansas City enfrentando o atual campeão, o Rangers, na sexta-feira, 23 de fevereiro.