Por que o treinador de Patrick Mahomes está de olho na decisão de Tee Higgins do Bengals?

Patrick Mahomes‘treinador Bobby Stroupe não escondeu o seu desdém pelo Cincinnati Bengalse agora ele está acompanhando de perto a decisão envolvendo Tee Higgins. A rivalidade entre os Chefes de Kansas City e os Bengals se intensificaram quando Joe Burrow e Mahomes lutaram na pós-temporada.

Como ambas as equipes ficaram aquém das expectativas nesta temporada, Stroupe está observando de perto a situação contratual com Tee Higgins em Cincinnati. Os Bengals enfrentam o desafio de decidir sobre extensões para Higgins, Tyler Boyd e Ja’Marr Chase. O envolvimento de Stroupe em uma troca no Twitter com Joe Goodberry revelou seu golpe sutil contra os Bengals, expressando esperança de que eles encontrem problemas de receptor semelhantes aos dos Chiefs.

A decisão iminente sobre o contrato de Higgins é de particular interesse para Stroupe. Ele antecipa que Ja’Marr Chase provavelmente garantirá uma extensão, deixando a questão de saber se será Higgins ou Tyler Boyd quem permanece com a equipe.

Higgins, em seu quarto ano na liga, alcançou de forma impressionante temporadas consecutivas de mais de 1.000 jardas em 2021 e 2022, junto com 656 jardas e cinco touchdowns em 42 recepções nesta temporada. Por outro lado, Boyd, em seu oitavo ano, tem duas temporadas de 1.000 jardas, mas não ultrapassa esse total desde 2019. Nesta temporada, Boyd acumulou 663 jardas e dois touchdowns em 66 recepções, tornando a decisão aparentemente simples para os Bengals. .

Ele diz que Bengals deveria manter Higgins

“Parece uma decisão bastante fácil para Cincinnati em termos de quem eles estendem e quem deixam escapar”, disse Stroupe, sugerindo que os Bengals deveriam priorizar a manutenção de Higgins em vez de Boyd. As estatísticas favorecem claramente Higgins como o jogador de maior impacto nos últimos anos.

O Bengalas enfrentam uma escolha intrigante e, com base na comparação de desempenho entre Higgins e Boyd, parece que manter Higgins seria a jogada lógica para a equipe. A esperança de Stroupe é que a tomada de decisão dos Bengals nesta questão possa levar à sua queda.

A iminente decisão contratual de Higgins chamou a atenção de Stroupe, enquanto ele observa de perto como os Bengals navegam neste momento crítico.