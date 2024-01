Por que Patrick Cantlay ficou emocionado com sua visita ao porão de Tiger Woods

Tiger Woods possui uma capacidade única de fundamentar indivíduos no reino do golfe, e Patrick Cantlay não é exceção, tendo recentemente experimentado o impacto de As grandes conquistas de Woods.

Em meio ao anúncio de Scottie Scheffler conquistando as honras de Jogador do Ano do PGA Tour Jon Rahm, Cantlay encontrou-se abordando a mídia na quarta-feira sobre como os profissionais do Tour priorizam vitórias, resultados superiores e médias de pontuação.

Filho de Tiger Woods compartilha semelhanças alucinantes com seu pai

Cantlay enfatizou a natureza subjetiva desta priorização, relatando um encontro notável com Woods depois de ganhar o Jogador do Ano em 2021.

Refletindo sobre sua visita a A casa do tigre, Cantlay compartilhou a admiração que sentiu ao ver todos os prêmios e troféus que Woods venceu ao longo dos anos.

“Fui até a casa de Tiger, acho que para conversar sobre a Ryder Cup depois de ter ganhado o Jogador do Ano, e pareceu um grande negócio para mim na época que eu tinha ganhado o Jogador do Ano, e eles te deram isso troféu de bronze do pequeno Jack Nicklaus”, ele em entrevista à Golf Magazine.

“Então, estamos andando pela casa de Tiger e estamos no porão e ele tem uns 11 deles alinhados um ao lado do outro, todos no canto do porão.”

“Eu digo, ‘Estou me atualizando’.”

Em resposta a Observação de Cantlay sobre recuperar o atraso, Woods fez uma séria verificação da realidade.

“Você tem muito trabalho a fazer.”

Bosque dominou o prêmio nove vezes entre 1999 e 2009, cedendo apenas duas vezes para Vijay Singh em 2004 e Padraig Harrington em 2008.

Cantlay não se juntará ao LIV Golf

Apesar de ostentar oito vitórias na PGA, incluindo o FedEx Cup Championship de 2021 e triunfos em eventos de equipes como a US Ryder Cup e a Presidents Cup, Cantlay permanece aterrado. Embora reconhecendo as discussões com os representantes do LIV Golf ele afirmou seu compromisso com o PGA Tour descartando quaisquer planos de ingressar na LIV.

Cantlayque atuou no Conselho de políticas do PGA Tour em 2023, esclareceu que a decisão depende de valores e prioridades pessoais. Apesar dos rumores e ofertas, ele recusou firmemente mudar de aliança em favor do LIV Golf, reforçando a sua dedicação ao PGA Tour.

A controvérsia girou em torno Cantlay sobre supostas demandas de compensação relacionadas à sua participação na Ryder Cup, com relatos sugerindo que ele não usou o chapéu da Ryder Cup dos EUA devido a essas crenças. Cantlay negou veementemente essas acusações em várias ocasiões, ressaltando seu compromisso com sua imagem pública e com o esporte.