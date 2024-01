Postagem de agradecimento de Angel Reese refletindo sobre o presente de Deus após a última vitória da LSU

EUna esteira de outra vitória estelar da LSU contra o Velha Senhorita Rebeldes (84-73), a sensação da NCAA Angel Reese reservou um momento para expressar sua gratidão nas redes sociais, agradecendo especialmente a Deus pelo sucesso em sua jornada no basquete.

Em uma história sincera no Instagram, Anjo Reese refletiu sobre sua jornada desde origens humildes com Maryland para liderar LSU a um campeonato nacional na temporada passada.

Reese mostra gratidão pelo basquete

Com LSU atualmente em notável Sequência de 15 vitórias consecutivas esta estação, Reese reconheceu o dom divino do basquete em sua vida.

Ela transmitiu seu agradecimento a Deus, afirmando: “O basquete é algo que você me presenteou para compartilhar com o mundo, mas você também me colocou neste mundo por outro motivo que aos poucos descobri!

Anjo Reese o impacto se estende além da quadra, tornando-a uma das dez melhores atletas universitárias em termos de NADA Avaliação (Nome, Imagem, Semelhança).

Com uma avaliação impressionante de cerca de US$ 1,7 milhãoela detém o título de jogadora de basquete feminino de maior valor, com companheiro de equipe Flau’jae Johnson acompanhando de perto em US$ 1,1 milhão.

No recente LSU vs. se enfrentam, LSU mostraram seu domínio apesar de um esforço louvável do Rebeldes.

Reese desempenhou um papel fundamental, contribuindo 21 pontosnove rebotes e quatro assistências, levando seu time à vitória.

O jogo contou com um notável 9-0 de LSU no terceiro quarto, garantindo o triunfo com o placar final de 84-73.

Notavelmente, todos os cinco LSUs os titulares alcançaram dois dígitos no jogo.

Angel Reese modela o uniforme da LSU com perfeição em uma selfie no espelho do banheiro

Reese presta homenagem ao falecido Kobe Bryant

Há poucos dias Reese também expressou gratidão pelo legado de Kobe Bryant.

A estrela do basquete de 21 anos prestou homenagem ao casal Mamba e Fundação Esportiva Mambacita. A LSU está entre as seis escolas parceiras da fundação para o “Programa Mamba” durante o Temporada 2023-24.

Reesevestindo edição especial Kobe Bryant e Gigi sapatos, expressou gratidão a Vanessa por chegar até LSU com mercadorias incríveis.

Reese postagem disse, “Kobe Bryant, nós realmente amamos você. Sentimos muita falta de você. Venessa, você está fazendo um trabalho incrível com tudo, com o Mamba e o Mambacita. Nós realmente apreciamos você e amamos você. Obrigado por entrar em contato especificamente para LSU e nos dando todos os produtos incríveis.”