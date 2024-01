Prazo final do Programa de Conectividade Acessível: Quando é o último dia para se inscrever no ACP?

EUNo domínio do trabalho remoto, da educação online e do entretenimento digital, uma conexão confiável à Internet tornou-se indispensável. No entanto, a barreira financeira associada ao serviço doméstico de Internet muitas vezes dificulta a conectividade para muitos indivíduos. Reconhecendo este desafio, o governo introduziu o Programa de Conectividade Acessível (ACP) como parte de Presidente Joe Bidenprojeto de lei de infraestrutura assinado em novembro de 2021.

Substituindo o Benefício Emergencial de Banda Larga (EBB), o ACP centra-se na ajuda a famílias e indivíduos de baixos rendimentos que enfrentaram perda de rendimentos durante a pandemia da COVID-19. Com um subsídio de US$ 30 por mês para contas de internet, as famílias em terras tribais recebem um subsídio maior de US$ 75 por mês. A resposta notável é evidente, com mais de 22,5 milhões de famílias nos EUA a inscreverem-se no programa até 8 de Janeiro, destacando o seu impacto substancial.

Apesar dos resultados positivos, pairam preocupações sobre a sustentabilidade do programa. Um porta-voz do Comissão Federal de Comunicações (FCC) sinalizou que o programa pode expirar em maio sem financiamento adicional do Congresso. Isto suscitou preocupações sobre a sua disponibilidade para novas matrículas, especialmente porque uma ordem recente da FCC estipula que novas matrículas não serão aceites após 7 de fevereiro de 2024.

Tendo em conta estes desenvolvimentos, é imperativo que os indivíduos e famílias elegíveis aproveitem os benefícios do ACP antes do seu potencial vencimento. Para avaliar a elegibilidade e se inscrever, os indivíduos têm vários caminhos.

Como a elegibilidade é verificada?

Eles podem verificar a elegibilidade com base na participação em programas de assistência governamental existentes, como o programa Lifeline, Assistência Federal à Habitação Pública, Medicaid, Programa de Assistência Nutricional Suplementar, Renda de Segurança Suplementar e Programa Especial de Nutrição Suplementar para Mulheres, Bebês e Crianças. Além disso, as famílias com rendimentos iguais ou inferiores a 200% das diretrizes federais de pobreza se qualificam.

Para aqueles que procuram capitalizar o ACP, é crucial compreender os fornecedores de serviços de Internet participantes. A lista estado por estado da FCC e as orientações disponíveis em whitehouse.gov/getinternet ajudam os indivíduos a navegar pelos benefícios do programa.

A expiração iminente do ACP sublinha a urgência de os indivíduos e famílias elegíveis explorarem a sua elegibilidade e capitalizarem as vantagens do programa antes que a sua disponibilidade diminua. À medida que a incerteza rodeia o futuro do programa, aproveitar esta oportunidade torna-se essencial para aqueles que se qualificam para aliviar a pressão financeira associada à conectividade à Internet.