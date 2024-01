Prazo para a conclusão do Desenrola Brasil em 2024 está se esgotando; aproveite para renegociar agora!

Diversos programas de renegociação de dívidas, como o Desenrola Brasil, estão disponíveis para os brasileiros em 2024. No entanto, para usufruir dessas iniciativas, é crucial estar ciente dos prazos estabelecidos para cada programa. Essas iniciativas abrangem uma ampla gama de dívidas, desde as bancárias até as tributárias.

Renegociação pelo Desenrola Brasil

Os programas de renegociação compreendem o Desenrola Brasil, um serviço que possibilita a renegociação de dívidas diretamente pelo site do governo, utilizando o login Gov.br. Esse programa é direcionado a pessoas físicas que recebem até dois salários mínimos por mês ou que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Outro programa é o “Desenrola da Educação”, lançado em novembro de 2023, com o objetivo de oferecer condições atrativas para o pagamento de dívidas relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Adicionalmente, a Receita Federal apresenta o programa de Autorregularização Incentivada de Tributos, que concede 100% de desconto em multas e juros para contribuintes que regularizem débitos não declarados.

É essencial conhecer os prazos para participar de cada programa.

A seguir, apresentam-se as datas limite para quitar as dívidas dos programas mencionados anteriormente:

– Desenrola Brasil: até 31 de março de 2024.

– Renegociação do Fies: até 31 de maio de 2024.

– Autorregularização Incentivada de Tributos: até 1º de abril de 2024.

Requisitos



Você também pode gostar:

Cada programa possui requisitos e alternativas de pagamento específicos. No Desenrola Brasil, as operações podem ser quitadas à vista ou em até 60 prestações, com juros de até 1,99% ao mês. Para o Desenrola da Educação, as condições de pagamento variam conforme a data da dívida e a situação do estudante.

No programa de Autorregularização Incentivada de Tributos, basta que o contribuinte pague 50% do débito à vista e parcele o restante em até 48 parcelas mensais para obter o desconto de 100% nos juros.

Para tirar o melhor proveito desses programas de renegociação, é fundamental que o interessado esteja ciente dos prazos e faça um planejamento para cumprir os compromissos assumidos. Recomenda-se também analisar minuciosamente as condições de cada programa antes de fazer uma escolha.

E, mais importante ainda, renegociar a dívida é apenas o primeiro passo. O consumidor deve adotar um comportamento financeiro responsável para evitar o endividamento futuro. Dessa forma, os programas de renegociação oferecem uma excelente oportunidade para começar 2024 com o pé direito e as finanças em dia.

Desenrola Brasil: Renegocie dívidas direto no app do seu banco

O Programa Desenrola Brasil permanece ativo, e uma quantidade significativa de pessoas já o utilizou para regularizar diversos tipos de débitos. Além disso, devido à parceria entre o Governo Federal e várias instituições financeiras, estão sendo concedidos descontos generosos para aqueles que buscam sair da inadimplência.

Assim, ao abordar esse tema, é imperativo mencionar o cartão de crédito, uma ferramenta extremamente útil para ampliar o poder de compra, mas que também é responsável por uma parte significativa dos endividamentos em todo o país.

A boa notícia é que as pessoas com débitos desse tipo também podem participar dessa iniciativa para finalmente remover seus nomes dos órgãos de proteção creditícia, como o SPC e o Serasa. Vamos agora examinar como isso pode ser feito de maneira rápida e simples.

Renegociar débitos no cartão de crédito

Para renegociar débitos no cartão de crédito pelo Desenrola Brasil, que está oferecendo inúmeras vantagens aos brasileiros endividados, especialmente aqueles com pendências no cartão de crédito, conforme mencionado anteriormente. De acordo com especialistas, esse meio de pagamento é o principal causador da inadimplência no país.

Conforme as regras do programa, os abatimentos podem atingir até 99%, dependendo da situação. O objetivo do projeto é permitir que a população limpe seus nomes e, assim, acesse novas oportunidades de empréstimos e crédito.

Portanto, embora a data inicial para o encerramento do Desenrola Brasil fosse 31/12/2023, devido à grande procura pelo programa, houve uma prorrogação que abrangerá o ano de 2024, proporcionando mais tempo para aqueles que estão com dificuldades financeiras buscarem a regularização.

Dessa forma, os endividados no cartão de crédito terão até 31 de março deste ano para contatar diretamente as instituições credoras. Além disso realizar uma renegociação com todos os benefícios oferecidos pela iniciativa governamental. Após esse procedimento, a limpeza do nome ocorrerá automaticamente, permitindo que a pessoa retome o controle de sua vida financeira.