Preço de alugueis residenciais sobe 3 vezes mais que a inflação

Em 2023, alugar um imóvel residencial não foi uma tarefa fácil para os brasileiros. No acumulado entre janeiro e dezembro, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais subiu 16,16%, segundo o Índice FipeZAP.

O avanço anual é 3,5 vezes maior que a inflação oficial do país. Isso porque, no ano passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 4,62%. Esse dado sinaliza as dificuldades que as pessoas tiveram para alugar uma residência em 2023, tendo que gastar bem mais do que no ano anterior.

Em síntese, o Índice FipeZAP analisa o comportamento do mercado imobiliário em 11 capitais e 14 cidades brasileiras. Dessa forma, a Fipe divulga uma média de variação mensal dos preços, baseando-se em anúncios imobiliários publicados na internet.

Preço do aluguel supera inflação do Brasil

O desempenho nos preços do aluguel de imóveis residenciais apresentou um desempenho bastante peculiar em 2023. Embora a inflação tenha perdido força no país no decorrer do ano, isso não aconteceu no setor de locação de imóveis.

No ano passado, as pessoas que alugaram um imóvel residencial não tiveram muito o que comemorar. A título de comparação, o IPCA subiu 4,62% em 2023, ficando dentro da meta inflacionária pela primeira vez em três anos. Aliás, o IPCA é considerado a inflação oficial do Brasil.

Da mesma forma, o aumento nos preços do aluguel de imóveis residenciais também superou significativamente a taxa registrada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Inclusive, o indicador acumulou uma queda de 3,18% nos 12 meses de 2023, ou seja, os preços analisados caíram no ano passado. A propósito, o IGP-M é considerado a “inflação do aluguel”.

Todos estes dados mostram que os proprietários de imóveis residenciais aumentaram de maneira exagerada o valor da locação de imóveis no ano passado. Não houve grandes motivos para que isso acontecesse, mas os valores dispararam em 2023.



Veja as capitais com as maiores altas em 2023

De acordo com o levantamento, a inflação medida pelo Índice FipeZAP subiu em todas as 11 capitais pesquisadas em 2023. Alguns locais tiveram variações bastante expressivas, acima de 20%, com destaque para Goiânia, onde os preços dos alugueis residenciais subiram mais de 37%.

Confira abaixo a variação acumulada pelas 11 capitais pesquisadas:

Capital Variação Goiânia 37,28% Florianópolis (SC) 27,68% Fortaleza (CE) 21,95% Curitiba (PR) 20,70% Rio de Janeiro (RJ) 19,79% Belo Horizonte (MG) 17,11% Porto Alegre (RS) 13,88% São Paulo (SP) 13,28% Recife (PE) 12,40% Salvador (BA) 12,31% Brasília (DF) 11,37%

Demais cidades tiveram variações mais tímidas

Entre as demais cidades pesquisadas pelo indicador, as variações foram bem menos expressivas, no geral. Confira abaixo o comportamento dos preços de alugueis residenciais em cada uma das cidades pesquisadas:

Capital Variação Campinas (SP) 29,52% Ribeirão Preto (SP) 16,33% Santos (SP) 16,11% Barueri (SP) 15,89% São José dos Campos (SP) 15,39% Joinville (SC) 14,68% Guarulhos (SP) 13,06% São Bernardo do Campo (SP) 13,04% São José do Rio Preto (SP) 13,04% Santo André (SP) 12,56% São José (SC) 12,27% Niterói (RJ) 10,07% Pelotas (RS) 9,74% Praia Grande (SP) 7,91%

Confira mais detalhes do levantamento do FipeZap

Em dezembro de 2023, o preço médio do metro quadrado dos novos contratos de aluguéis chegou a R$ 42,53. Por exemplo, ao considerar esse valor como uma base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custaria, em média, R$ 2.126,50.

Embora esse valor seja bastante elevado, o montante nem se aproxima dos valores de Barueri (SP), cidade mais cara da lista. Em suma, o valor mensal de locação de um imóvel de 50 metros custou, aproximadamente, R$ 2.953 na cidade em dezembro.

Ao considerar apenas as capitais pesquisadas pela Fipe, São Paulo liderou o ranking nacional, ficando atrás apenas de Barueri. Veja abaixo os valores mais elevados entre as capitais:

São Paulo (SP): R$ 51,62; Florianópolis (SC): R$ 49,81; Recife (PE): R$ 47,78; Rio de Janeiro (RJ): R$ 45,10.

Estas quatro cidades foram as únicas a apresentarem valores superiores à média nacional. Por outro lado, as sete capitais pesquisadas restantes tiveram valores inferiores ao nacional.

Vale destacar o valor registrado em Fortaleza (CE), de R$ 28,36, foi o menor entre as capitais. Entre todas as 25 cidades pesquisadas, apenas quatro delas tiveram valores inferiores a marca da capital cearense, com destaque para Pelotas (RS), de R$ 17,59.

Por fim, a Fipe também divulgou nesta semana o Índice FipeZAP+ sobre a variação dos preços de venda de imóveis residenciais. Entre janeiro e dezembro, os preços de compra dos imóveis ficaram 5,13% mais caros no Brasil. A saber, este índice analisa o comportamento do mercado imobiliário em 50 cidades do Brasil, e não apenas em 25 delas.