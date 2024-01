Preço do ETANOL cai 11,6% no primeiro ano do GOVERNO LULA

Os motoristas do país abastecem regularmente o tanque de combustível de seus veículos. Muitos escolhem o etanol, mas vários outros preferem a gasolina. Na verdade, os preços destes itens influenciam o volume consumido pelos brasileiros, que costumam buscar a opção mais rentável.

Em 2023, o etanol ganhou bastante espaço no país, registrando uma queda de 11,6% em relação a 2022. Em outras palavras, os motoristas que utilizam o biocombustível tiveram muito o que comemorar no primeiro ano do governo Lula.

A saber, o preço médio do litro do etanol estava custando R$ 3,87 na última semana de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, na última semana de 2023, o valor médio do biocombustível custou R$ 3,42, ou seja, estava 45 centavos mais barato.

Essa redução é bastante expressiva e tende a impactar o orçamento das famílias. Isso porque os motoristas abastecem seus veículos várias vezes no mês, e qualquer redução no preço do etanol é positiva para os consumidores. Por isso que os brasileiros comemoraram os valores observados nas bombas do país no primeiro ano do governo Lula.

Por outro lado, a gasolina ficou 12,5% mais cara em 2023, na comparação com o ano anterior. Em suma, isso aconteceu, principalmente, por causa do retorno da cobrança de alguns impostos federais e estaduais, que encareceram o combustível nas bombas do país.

A propósito, estes dados fazem parte do levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A entidade coleta desde 2004 os preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores.

Preço do etanol está no menor nível em 14 meses

De acordo com os dados da ANP, o preço do litro do etanol caiu para o menor nível desde a semana encerrada em 8 de outubro de 2022, quando o litro estava custando R$ 3,40 no país. Significa que os consumidores estão aproveitando os valores mais acessíveis em quase 14 meses.

Em 2023, o etanol ficou mais barato em quatro regiões brasileiras: Centro-Oeste (-51 centavos), Sudeste (-48 centavos), Sul (-43 centavos) e Nordeste (-3 centavos). A única exceção foi o Norte, onde o combustível ficou 20 centavos mais caro em relação a 2022.



Com o acréscimo destas variações, os valores chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,31;

R$ 4,31; Nordeste: R$ 3,99;

R$ 3,99; Sul: R$ 3,79;

R$ 3,79; Sudeste: R$ 3,35;

R$ 3,35; Centro-Oeste: R$ 3,21.

Em resumo, os moradores do Norte do país sofreram com os valores mais elevados. A região apresentou um preço médio 26% maior que a média nacional. Em contrapartida, as pessoas que moram na região Centro-Oeste conseguiram aproveitar um valor 6,1% menor que o preço médio do país.

Etanol fica mais caro em 7 estados em 2023

A ANP também revelou que, em 2023, sete estados comercializaram o etanol a preços mais elevados que no final de 2022. Veja abaixo onde o biocombustível ficou mais caro no ano passado:

Amazonas: 51 centavos;

51 centavos; Amapá: 42 centavos;

42 centavos; Rondônia: 39 centavos;

39 centavos; Sergipe: 30 centavos;

30 centavos; Rio Grande do Norte: 20 centavos;

20 centavos; Paraíba: 8 centavos

8 centavos Bahia: 2 centavos.

O preço do etanol subiu apenas em estados do Norte e do Nordeste em 2023, mas apenas em alguns deles. Nas demais regiões, os valores caíram em relação a 2022, para alívio dos motoristas.

Preços mais elevados vêm do Norte

A saber, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,42). Isso explica por que a região tem atualmente o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins, que comercializou o combustível a R$ 3,99, preço 16,7% maior que a taxa média nacional.

Veja os maiores valores médios do país na última semana de 2023:

Amapá: R$ 5,34; Rondônia: R$ 4,89; Roraima: R$ 4,84; Acre: R$ 4,74; Rio Grande do Sul: R$ 4,44; Rio Grande do Norte: R$ 4,38; Amazonas: R$ 4,32.

Em suma, os consumidores que moram em estados da região Norte sofreram para conseguir abastecer o tanque de combustível dos seus veículos com etanol. Os valores mais elevados no país foram registrados na região, que apresentou um preço médio bem mais elevado que as demais.

Confira os valores mais acessíveis do país

Diante de valores muitos altos, os motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. De acordo com os dados da ANP, alguns estados apresentaram valores bastante acessíveis aos consumidores, abaixo da média nacional.

Confira os locais onde o etanol teve os valores mais acessíveis na última semana de 2023: