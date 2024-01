Preço do Gás de Cozinha SOBE 46% em 5 anos no Brasil

As pessoas comemoraram a queda de 7% no preço do gás em 2023. Em valores reais, os consumidores do país conseguiram economizar R$ 7,66 nos botijões de 13 quilos no ano passado, em comparação a 2022.

Entretanto, mesmo com a redução observada em 2022, o valor do gás de cozinha está muito mais caro que há cinco anos. Em resumo, o preço médio do botijão de gás custava R$ 69,12 na segunda semana de 2019. Já no mesmo período de 2024, o item custava R$ 100,93.

Significa que houve um forte aumento de 46% no preço do gás de cozinha em cinco anos. Os consumidores tiveram que pagar R$ 31,81 a mais para adquirir um botijão. É um aumento bastante significativo, e a variação só não está mais expressiva graças à redução observada no ano passado.

Estes dados fazem parte do levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A saber, a entidade divulga semanalmente as variações dos valores do botijão de gás nos estados e suas capitais, bem como nas regiões brasileiras.

Gás de cozinha ficou mais caro em todas as regiões

Nos últimos cinco anos, o preço médio do gás de cozinha subiu no Brasil devido às variações registradas nas regiões do país. Em suma, todas elas registraram encarecimento do item, que pesou cada vez mais no orçamento das famílias.

O maior avanço foi registrado no Norte, onde o preço do botijão de gás subiu R$ 36,41 em cinco anos. Esse avanço foi 14,5% maior que a média nacional no período. Em seguida, ficaram as regiões Sul (R$ 32,78), Nordeste (R$ 32,38) e Sudeste (R$ 31,02). Já o menor avanço ocorreu no Centro-Oeste (R$ 27,52).

Veja os valores atuais do gás de cozinha nas regiões brasileiras:

Norte: R$ 113,32;

R$ 113,32; Centro-Oeste: R$ 105,44;

R$ 105,44; Sul: R$ 102,52;

R$ 102,52; Nordeste: R$ 99,22

R$ 99,22 Sudeste: R$ 98,43



Veja em qual estado o gás teve a maior alta

Assim como aconteceu nas regiões brasileiras, todas as 27 unidades federativas (UF) passaram a comercializar o gás a preços mais elevados. Na comparação com a segunda semana de 2019, os valores chegaram a disparar mais de R$ 40,00 em alguns locais.

Veja quais estados tiveram as maiores altas do país em cinco anos:

Amazonas: R$ 51,98; Roraima: R$ 44,57; Bahia: R$ 43,51; Santa Catarina: R$ 41,75; Rondônia: R$ 40,71; Tocantins: R$ 40,47; Rio Grande do Norte: R$ 36,94; Mato Grosso do Sul: R$ 36,24; Acre: R$ 35,20; Paraíba: R$ 34,27.

Os moradores do Amazonas sofreram com um aumento de quase R$ 52 no preço do gás de cozinha nos últimos cinco anos. No estado, o botijão ficou 71,9% mais caro em relação a 2019, variação bem maior que a média nacional (46%).

Preços subiram pouco em alguns estados

Apesar de alguns estados terem apresentado variações bem expressivas, outros locais tiveram altas mais tímidas, pesando de uma maneira menos intensa no bolso dos consumidores.

Veja em quais locais o gás de cozinha teve altas mais leves nos últimos cinco anos:

Mato Grosso: R$ 17,73; Distrito Federal: R$ 19,98; Pernambuco: R$ 21,24; Alagoas: R$ 26,10; Rio de Janeiro: R$ 26,22; Ceará: R$ 27,15; Paraná: R$ 27,54; Piauí: R$ 29,36; Sergipe: R$ 29,37; Maranhão: R$ 29,38.

Menores preços do país vêm do Nordeste

De acordo com o levantamento da ANP, Pernambuco seguiu com o gás de cozinha mais barato do país na semana passada, posição que assumiu em meados de maio de 2023, e nunca mais saiu. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 13,4% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 87,41; Alagoas: R$ 91,69; Rio de Janeiro: R$ 91,58; Distrito Federal: R$ 93,07; Espírito Santo: R$ 95,34; Piauí: R$ 95,90; Paraná: R$ 97,35; Sergipe: R$ 98,38; Ceará: R$ 98,91; Minas Gerais: R$ 99,99.

Em resumo, estas dez UFs comercializaram o botijão de gás a preços iguais ou inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: São Paulo (R$ 101,03), Maranhão (R$ 101,06) e Paraíba (R$ 101,31).

Região Norte tem o gás de cozinha mais caro do país

Por sua vez, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 128,86), posição que ocupou em todas as semanas de 2023, e vem fazendo isso em 2024. Em síntese, o preço do botijão de 13 quilos em Roraima superou em 27,7% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada: