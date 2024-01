Preço do Gás de Cozinha sobe na última semana de 2023

A última semana de 2023 ficou marcada pela leve alta no preço do gás de cozinha no país. O botijão de 13 quilos ficou 19 centavos mais caro em relação à semana anterior, mas os consumidores nem devem ter sentido a variação dos preços, já que a alta foi de apenas alguns centavos.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio de revenda do botijão de 13 quilos passou de R$ 100,79 para R$ 100,98 no país. A propósito, a ANP divulga semanalmente as variações dos valores do botijão de gás nos estados e suas capitais, bem como nas regiões brasileiras.

Em 2023, o preço médio do gás caiu de maneira significativa no país, para alívio dos brasileiros. Inclusive, o valor do botijão de 13 quilos chegou a cair para R$ 100,69 no início de setembro, menor patamar em quase dois anos. Atualmente, o preço médio do país segue próximo a essa marca, refletindo o bom momento para os brasileiros que compram gás de cozinha.

Menores preços do país vêm do Nordeste

Na semana passada, o preço médio do gás de cozinha subiu em quatro das cinco regiões brasileiras, com exceção do Sudeste, onde ficou 15 centavos mais barato. Esse recuo não impediu a alta média nacional, mas limitou o avanço.

Com o acréscimo do resultado semanal, Pernambuco terminou o ano com o gás de cozinha mais barato do país. Após passar os primeiros meses de 2023 na liderança do ranking nacional, o Rio de Janeiro perdeu a posição para o estado nordestino em meados de maio.

Pernambuco teve o menor preço do país nas últimas 30 semanas, enquanto o Rio de Janeiro comercializou o gás mais barato do país nas 20 primeiras semanas do ano. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 13,6% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 87,20; Alagoas: R$ 91,30; Rio de Janeiro: R$ 91,98; Distrito Federal: R$ 93,32; Espírito Santo: R$ 95,10; Piauí: R$ 96,06; Sergipe: R$ 98,02; Paraná: R$ 98,10; Ceará: R$ 98,42.



Em resumo, estas nove UFs comercializaram o botijão de gás a preços iguais ou inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: Minas Gerais (R$ 100,60), São Paulo (R$ 100,76) Rio Grande do Norte (R$ 101,19), Maranhão (R$ 101,42) e Goiás (R$ 101,92).

Região Norte tem o gás de cozinha mais caro do país

Por outro lado, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 129,37). Inclusive, o estado nortista ocupou essa posição em todas as semanas de 2023. Em síntese, o valor do botijão de 13 quilos superou em 28,1% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 129,37;

R$ 129,37; Amazonas: R$ 124,60;

R$ 124,60; Rondônia: R$ 119,25;

R$ 119,25; Tocantins: R$ 118,67;

R$ 118,67; Mato Grosso: R$ 115,73;

R$ 115,73; Acre: R$ 115,13;

R$ 115,13; Santa Catarina: R$ 112,86;

R$ 112,86; Amapá: R$ 111,62.

Governo paga Auxílio Gás às famílias de baixa renda

O governo federal atende milhões de pessoas através do Auxílio Gás desde 2021, ajudando as famílias de baixa renda do país a adquirirem gás de cozinha. A saber, este é um dos principais programas sociais mantidos pelo Poder Executivo no país.

Em sua origem, o auxílio tem previsão de cobrir metade do valor do gás de cozinha. No entanto, o Governo Federal manteve o benefício turbinado no país em todo o ano passado, cobrindo todo o valor do botijão de gás.

Em dezembro, o governo pagou uma parcela de R$ 104 aos beneficiários. O valor superou a média nacional informada pela ANP, ficando bem acima dos valores do botijão de gás observados em estados como Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.

No entanto, em estados da região Norte, que possuem o gás de cozinha mais caro do Brasil, o valor pago pelo Auxílio Gás não permite a compra do botijão. Nesses locais, as famílias que recebem o benefício precisam, inevitavelmente, complementar o valor para compra o gás de cozinha.

Para 2024, as notícias não são positivas. De acordo com o governo, o benefício voltará a cobrir apenas metade do valor médio do botijão de gás de cozinha. Logo, as parcelas não deverão superar R$ 100 para os segurados, ficando ligeiramente acima de R$ 50. O governo tomou essa decisão para manter a funcionalidade do benefício no país.