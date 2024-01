Preço do Gás de Cozinha volta a subir no país; Veja os destaques

Após iniciar o ano de 2024 em queda, o preço do gás de cozinha voltou a subir no país. O botijão de 13 quilos ficou 16 centavos mais caro em relação à semana anterior, ou seja, os consumidores nem devem ter sentido a variação dos preços, pelo menos na maioria dos estados.

Entretanto, os valores tiveram variações expressivas em alguns locais, bem acima dos centavos registrados na média nacional. No geral, os avanços prevaleceram, impulsionando o preço médio do gás de cozinha no país na semana passada.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio de revenda do botijão de 13 quilos passou de R$ 100,77 para R$ 100,93 no país.

A propósito, a ANP divulga semanalmente as variações dos valores do botijão de gás nos estados e suas capitais, bem como nas regiões brasileiras.

Em 2023, o preço médio do gás caiu 7% no país, para alívio dos brasileiros. Apesar da alta semanal, o preço médio do país segue próximo do menor patamar observado em quase dois anos, refletindo o bom momento para os brasileiros que compram gás de cozinha.

Destaques da semana

A ANP revelou que o preço médio do botijão de gás subiu em três regiões na semana passada: Centro-Oeste (R$ 1,91), Norte (R$ 0,31) e Nordeste (R$ 0,29). Por outro lado, o valor caiu no Sul (-R$ 0,24) e Sudeste (-R$ 0,21).

Em relação às unidades federativas (UF), o gás de cozinha ficou mais caro em 15 locais, com destaque para Mato Grosso (R$ 3,65), Rio Grande do Norte (R$ 3,22), Goiás (R$ 1,76), Mato Grosso do Sul (R$ 1,48) e Piauí (R$ 1,05).

Em contrapartida, os valores caíram em 12 UF, destacando-se Paraíba (-R$ 2,30) e Santa Catarina (-R$ 1,53). Os demais recuos não atingiram a marca de 1 real.



Você também pode gostar:

Menores preços do país vêm do Nordeste

Na semana passada, Pernambuco seguiu com o gás de cozinha mais barato do país, posição que assumiu em meados de maio de 2023, e nunca mais saiu. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 13,4% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 87,41; Alagoas: R$ 91,69; Rio de Janeiro: R$ 91,58; Distrito Federal: R$ 93,07; Espírito Santo: R$ 95,34; Piauí: R$ 95,90; Paraná: R$ 97,35; Sergipe: R$ 98,38; Ceará: R$ 98,91; Minas Gerais: R$ 99,99.

Em resumo, estas dez UFs comercializaram o botijão de gás a preços iguais ou inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: São Paulo (R$ 101,03), Maranhão (R$ 101,06) e Paraíba (R$ 101,31).

Região Norte tem o gás de cozinha mais caro do país

Por sua vez, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 128,86), posição que ocupou em todas as semanas de 2023, e vem fazendo isso em 2024. Em síntese, o preço do botijão de 13 quilos em Roraima superou em 27,7% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 128,86;

R$ 128,86; Amazonas: R$ 124,25;

R$ 124,25; Rondônia: R$ 118,85;

R$ 118,85; Tocantins: R$ 118,72;

R$ 118,72; Acre: R$ 115,86;

R$ 115,86; Mato Grosso: R$ 115,12;

R$ 115,12; Amapá: R$ 111,72;

R$ 111,72; Santa Catarina: R$ 111,49.

Auxílio Gás será pago em janeiro?

A saber, o governo federal atende milhões de pessoas através do Auxílio Gás desde 2021, ajudando as famílias de baixa renda do país a adquirirem gás de cozinha. Este é um dos principais programas sociais mantidos pelo Poder Executivo e visa a inclusão social e econômica dos segurados.

Em sua origem, o auxílio tem previsão de cobrir metade do valor do gás de cozinha. No entanto, o Governo Federal manteve o benefício turbinado no país em todo o ano passado, cobrindo todo o valor do botijão de gás.

Por exemplo, em dezembro, o governo pagou uma parcela de R$ 104 aos beneficiários. O valor superou a média nacional informada pela ANP, ficando bem acima dos valores do botijão de gás observados em estados como Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. Aliás, esta parcela teve o menor valor do ano, visto que, nos outros meses, o governo pagou valores ainda maiores aos segurados.

Para 2024, as notícias não são positivas. De acordo com o governo, o benefício voltará a cobrir apenas metade do valor médio do botijão de gás de cozinha. Em outras palavras, as parcelas não deverão superar R$ 100 para os segurados, ficando ligeiramente acima de R$ 50.

O governo tomou essa decisão para manter a funcionalidade do benefício no país. Isso quer dizer que as pessoas que moram em estados da região Norte, que possuem o gás de cozinha mais caro do Brasil, a situação ficará ainda mais complicada neste ano. Nestes locais, as pessoas terão que complementar o valor do auxílio para comprar o gás de cozinha em 2024.