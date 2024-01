Preços dos combustíveis SOBEM nos postos do país na semana

Após iniciar o ano em queda, os preços dos combustíveis voltaram a subir no país, para tristeza dos motoristas do país. Nos postos do Brasil, os consumidores encontraram valores mais elevados e tiveram que pagar mais caro para abastecerem seus veículos.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina, o etanol e o diesel ficaram mais caros nos postos do país nesta semana. Significa que os motoristas não conseguiram economizar, ao menos no geral, já que os três principais combustíveis ficaram mais caros.

A propósito, a ANP coleta os preços dos combustíveis em milhares de postos do país desde 2004. A entidade divulga semanalmente as variações dos valores em todos os estados do país.

Preço da gasolina volta a subir, após cinco quedas

Em resumo, o preço médio nacional da gasolina voltou a subir nos postos, após cinco semanas de queda. O valor do litro do combustível passou de R$ 5,56 para R$ 5,58 no país, alta de dois centavos. No entanto, os motoristas nem devem ter sentido a variação.

Nos últimos meses de 2023, os consumidores conseguiram aproveitar preços mais acessíveis, já que o valor da gasolina passou a cair com mais frequência a partir de agosto. Entretanto, o valor do combustível voltou a subir, mesmo que levemente.

A ANP revelou que o maior valor da gasolina encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,69. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 37,8% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas destes locais.

Etanol também fica mais caro nas bombas

O etanol hidratado seguiu a mesma direção da gasolina e ficou mais caro nas bombas do país, após quatro quedas. Inclusive, na semana anterior, o biocombustível caiu para o menor patamar em 14 meses, desde outubro de 2022, mas os valores voltaram a subir nesta semana.



Você também pode gostar:

Em síntese, o valor médio do biocombustível caiu de R$ 3,39 para R$ 3,43 nas bombas de combustíveis. Contudo, a ANP chegou a encontrar locais que comercializaram o etanol a R$ 6,60, preço que superou em 92,4% a média nacional.

Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina na semana, ou seja, houve locais que comercializaram o biocombustível a valores bem mais elevados que outros, mas a média nacional se manteve praticamente estável.

Cabe salientar que o etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, pois não há regulação dos preços do biocombustível no país. Na verdade, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Diesel sobe de novo nos postos do país

Nesta semana, os motoristas que abasteceram seus veículos com óleo diesel se depararam novamente com preços mais elevados, a nível nacional. Em suma, o valor do combustível subiu de R$ 5,97 para R$ 5,98, alta de um centavo.

Os dois últimos avanços aconteceram após oito semanas de queda, período em que os motoristas aproveitaram uma queda firme de 38 centavos no preço do litro do diesel. Inclusive, a última vez que o diesel havia registrado alta no preço foi na semana encerrada em 4 de novembro, até que 2024 trouxe apenas aumento dos valores.

Segundo a ANP, o maior preço encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 8,89, preço que superou em 48,7% que o valor médio do país.

Volta da cobrança de impostos encarece diesel

Desde o último dia 2 de janeiro que os impostos PIS/Cofins voltaram a incidir sobre o óleo diesel. A saber, a cobrança estava suspensa desde 2021, e isso contribuiu para conter os aumentos no preço do combustível nos últimos tempos. Entretanto, isso deixou de acontecer em 2024.

Especialistas acreditavam que o valor do imposto poderia elevar em 35 centavos o preço do litro do diesel, e parte desse valor está sendo repassada para os consumidores.

Ainda assim, o impacto não deverá ser muito forte, pois a Petrobras promoveu dois reajustes nos preços do diesel em dezembro de 2023. No dia 8, a companhia anunciou uma redução de 6,7% nos valores do diesel vendido para as distribuidoras, e o valor caiu de R$ 4,05 para R$ 3,78.

Já no dia 27 de dezembro, a empresa reduziu de R$ 3,78 para R$ 3,48 o valor do diesel. Em outras palavras, o combustível fóssil acumulou uma redução de 57 centavos em três semanas, e os motoristas estão aproveitando essas reduções como freios para o encarecimento do diesel em 2024.