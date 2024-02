Prefeito Ronaldo Lopes empossa aprovados para o cargo de Monitor de Transporte Escolar

O primeiro mês de 2024 chega ao fim com o início de um novo ciclo de vida para os aprovados no Concurso da Prefeitura de Penedo na área da Educação.

Além de oficializar o ingresso de professores na rede pública municipal durante solenidade realizada em 18 de janeiro, o Prefeito Ronaldo Lopes deu posse para Monitores de Transporte Escolar nesta quarta-feira, 31.

A assinatura dos termos que já se encontram no Diário Oficial do Município aconteceu no Gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes, agenda de trabalho assessorada pelo Chefe de Gabinete Pedro Soares Neto.

“Acabei de ser empossada, junto com meus colegas, e estou muito feliz em poder contribuir para a nossa educação. A sensação de ser empossada não tem palavras, depois de tantos anos sem um concurso realizado, fomos chamados e concluímos todo o processo, com sucesso”, disse Elaine Teodoro, agora Monitora de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ronaldo Lopes deu as boas vindas, desejando felicidades aos mais novos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo, esclarecendo um impasse específico ao grupo empossado hoje.

“Eles não tinham ingressado antes porque havia uma dúvida no edital em relação a essa função, dúvida que foi sanada administrativamente, garantindo assim o direito de tomarem posse”, informa o gestor que aguarda o resultado de recursos apresentados na justiça para preencher as vagas ainda abertas.

Secom PMP e GAPRE