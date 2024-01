Prefeitura anuncia CONCURSO com quase 700 vagas para MÉDIO, TÉCNICO e SUPERIOR

O concurso anuncia vagas imediatas e cadastro reserva

Este concurso é uma excelente oportunidade para quem deseja mudar de vida, já que possui vagas para médio, técnico e superior.

Além disso, são quase 700 vagas. Conheça os cargos a seguir.

Concurso Público da Prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas, a capital do Tocantins, está promovendo um concurso público inovador, oferecendo 173 vagas imediatas e mais 496 em cadastro de reserva. As oportunidades abrangem diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais variando entre R$ 1.711,09 e R$ 5.457,85.

Detalhes sobre as Inscrições e Taxas

Este concurso, sob a organização da Copese/UFT, proporciona a chance para os interessados se inscreverem no período de 29 de janeiro a 23 de fevereiro. Importante notar que os candidatos podem solicitar isenção da taxa entre 08 e 11 de janeiro. As taxas de inscrição são de R$ 140,00 para cargos de nível médio e R$ 190,00 para cargos de nível superior.

Prova Objetiva e Datas Importantes

A avaliação dos participantes ocorrerá por meio de uma única etapa, composta por uma prova objetiva agendada para o dia 07 de abril. Candidatos devem estar atentos aos prazos e requisitos específicos de cada cargo, preparando-se adequadamente para essa etapa crucial.



Este concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que buscam ingressar no serviço público em Palmas. A diversidade de cargos disponíveis amplia as possibilidades para os candidatos.

Sobre as vagas

O concurso oferta 115 vagas imediatas e 230 para cadastro reserva para nível médio. Já para nível superior com salários iniciais de R$ 5.457,85, são 58 vagas imediatas e 266 para cadastro reserva.

Veja os quadros com os cargos:

Sobre as provas do concurso

Estão marcadas para 07 de abril e vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa;

História e geogragia;

matemática;

Legislação e

Conhecimentos específicos.

Critérios de Reprovação

A fim de garantir a seleção de candidatos altamente qualificados, o concurso público em Palmas estabelece critérios rigorosos de avaliação na prova objetiva. Os candidatos serão reprovados e eliminados do processo seletivo se atenderem a pelo menos um dos seguintes itens:

Obtiverem nota inferior a 12 pontos em Língua Portuguesa;

Obtiverem nota inferior a 05 pontos em História e Geografia do Tocantins;

Obtiverem nota inferior a 05 pontos em Matemática e Raciocínio Lógico;

Obtiverem nota inferior a 05 pontos em Legislação Pertinente ao Município Palmas/TO;

Obtiverem nota inferior a 22 pontos em Conhecimentos Específicos.

Esses critérios asseguram que apenas os candidatos com um desempenho sólido e abrangente nessas áreas específicas avancem no processo seletivo.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca Copese/UFT, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 29 de janeiro e 23 de fevereiro, ao custo de R$ 140,00 (médio) e R$ 190,00 (superior).

Edital com Mais de 3 Mil Vagas

Em um compromisso com a saúde da população, a prefeitura planeja lançar um edital exclusivo destinado à área da saúde, oferecendo um total impressionante de 3.244 vagas, incluindo oportunidades para formação de cadastro reserva (CR). A distribuição das vagas por diferentes categorias é promissora e busca fortalecer o setor de saúde municipal. Confira a seguir os detalhes:

