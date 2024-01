Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO para FISCAL de TRIBUTOS

As provas deste concurso público acontecerão dia 05 de maio

Mais um concurso público na praça. Desta vez, as vagas são para fiscal de tributos. Por isso, se você deseja entrar para esta área, veja.

Sobre este concurso público

Foi divulgado o edital do concurso para o cargo de Fiscal de Tributos da Prefeitura de Várzea da Palma, em Minas Gerais, sob a gestão do Instituto AOCP.

O certame oferece duas vagas para o mencionado cargo, com remuneração de R$ 1.592,25. As inscrições estarão abertas no período de 07/03 a 08/04/2024, com possibilidade de isenção da taxa no período de 04 a 06/03/2024. O último dia para efetuar o pagamento da taxa é até 08/04/2024, e a prova está agendada para o dia 05/05/2024.

Vagas concurso público

O cargo ofertado é o de Fiscal de Tributos, com duas vagas disponíveis, exigindo-se como requisito o ensino médio completo. As atribuições do cargo incluem orientar os contribuintes sobre o cumprimento da legislação tributária, realizar a coleta, análise e preparação de documentos necessários para a fiscalização externa, efetuar o cadastramento de contribuintes, além de realizar o lançamento, cobrança e controle do recebimento dos tributos, entre outras responsabilidades.

Fases concurso público



O processo seletivo compreenderá diversas etapas, sendo as Provas Objetivas a primeira delas. Essa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerá em 05 de maio de 2024. A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Específicos e 10 de Noções de Informática, totalizando 100 pontos. A avaliação visa mensurar o conhecimento dos candidatos nessas áreas específicas, contribuindo para a seleção dos profissionais mais qualificados para o cargo em questão.

Demais vagas

O quadro de oportunidades para o concurso contempla uma variedade de cargos distribuídos conforme os níveis de escolaridade. Confira abaixo a lista de cargos disponíveis em cada categoria:

Nível Alfabetizado:

Ajudante de Serviço Público (10)

Auxiliar de Serviços Gerais (15)

Zelador (2)

Nível Fundamental:

Auxiliar de Enfermagem (6)

Carpinteiro (1)

Motorista de Ambulância (1)

Motorista de Ônibus (1)

Oficial Administrativo (5)

Oficial de Manutenção e Reparos (2)

Oficial de Oficina Mecânica (1)

Nível Médio e Técnico:

Agente Sanitário (1)

Atendente ao Público (12)

Auxiliar Secretaria Escolar (6)

Fiscal de Obras e Postura (3)

Fiscal de Tributos (2)

Técnico Agropecuária (1)

Técnico em Enfermagem (7)

Técnico Higiene Dental (1)

Técnico em Radiologia (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Nível Superior:

Advogado — CREAS (1)

Assistente Social (2)

Cirurgião Dentista de Família e Comunidade (1)

Cirurgião Dentista (1)

Educador Físico (2)

Enfermeiro (2)

Engenheiro Civil (1)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)

Fiscal de Meio Ambiente (1)

Fisioterapeuta (3)

Médico de Família e Comunidade (7)

Médico Pediatra (1)

Médico Veterinário (1)

Professor I (6)

Professor II (38)

Professor III – Matemática (2)

Psicólogo (2)

Psicopedagogo (1)

Provas concurso público

O processo seletivo está programado para ocorrer em 05 de maio de 2024, com caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos em disputa.

Os participantes serão submetidos a uma prova objetiva, composta por 30 questões de múltipla escolha, abordando disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Noções de Informática. O gabarito provisório estará disponível em 06 de maio, e os resultados finais serão divulgados em 07 de junho.

Além disso, uma etapa de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será aplicada exclusivamente aos concorrentes ao cargo de Ajudante de Serviço Público. Esta fase visa avaliar a capacidade física dos candidatos, garantindo que estejam aptos a desempenhar as atividades inerentes ao cargo. Confira mais sobre este concurso público

Dessa forma, o processo seletivo adota medidas rigorosas, buscando assegurar a qualidade e a adequação dos candidatos às demandas específicas de cada função, garantindo, assim, um quadro de profissionais qualificados para atender às necessidades do município.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever de 07 de março a 08 de abril de 2024, diretamente no site da banca organizadora, COTEC, ao custo de R$ 65,00.

Se atente às demais informações e possíveis esclarecimentos com o tempo.