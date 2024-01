Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO para fundamental, médio e superior

Concurso Público anuncia mais de 50 vagas e vários cargos

Este concurso público é uma grande chance para quem deseja mudar de vida. São várias as oportunidades por meio de vários cargos.

Concurso Público

A Prefeitura de Talismã, situada no estado do Tocantins, está anunciando a abertura de um novo concurso público, oferecendo um total de 56 vagas destinadas a candidatos com formação desde o ensino fundamental até o nível superior.

Diversidade de Cargos e Oportunidades

As vagas contemplam uma variedade de cargos, proporcionando opções para diferentes níveis de escolaridade. Dentre os cargos disponíveis, destacam-se funções como auxiliar de serviços de manutenção e alimentação, motorista cat. “D”, fiscal de postura e edificações, advogado, enfermeiro, professor médio I, entre outros.

Inclusividade e Reservas Especiais

O concurso também se destaca por sua preocupação com a inclusão, reservando oportunidades para candidatos com deficiência (PCD) e candidatos autodeclarados negros (AC), conforme especificações detalhadas no edital de abertura. Veja mais sobre o concurso público.



Condições de Trabalho e Remuneração Atrativa

Os profissionais selecionados terão uma carga horária semanal variando entre 20 e 40 horas, com remuneração mensal competitiva, oscilando entre R$ 1.412,00 e R$ 5.426,91, dependendo do cargo ocupado. Veja mais sobre concurso público.

Processo de Inscrição do concurso público

Os interessados em participar desta oportunidade devem realizar a inscrição de forma online, no período que se estende das 8h do dia 20 de janeiro até às 24h do dia 18 de fevereiro. A taxa de inscrição varia conforme a escolaridade do cargo, situando-se entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Validade e Perspectivas Futuras

O concurso terá uma validade inicial de dois anos, contados a partir da publicação do Decreto de Homologação. Há a possibilidade de prorrogação por um período adicional de igual prazo, proporcionando estabilidade aos profissionais aprovados.

Como começar estudar

Para começar a estudar para este concurso público é preciso que antes o candidato conheça o edital de forma clara. Após entender o documento, verifique os conteúdos específicos e gerais.

Um mapa mental é uma das formas mais utilizadas para fixação do conteúdo pois por meio do esquema o aluno pode ter acesso aos conteúdos de forma prática e relembrar o que foi estudando antes.

Não esqueça também de realizar as questões anteriores. Inicialmente é preciso conhecer a banca organizadora e de que forma serão cobrados os conteúdos.

Logo depois, o treinamento ajuda a aprender e identificar os seus erros. Quando você tiver estudando e realizando as questões analise os acertos, a quantidade de conteúdos cobrados e qual a proporção deles.

O motivo de estudar editais anteriores

Os editais anteriores precisam ser conhecidos pelos concurseiros. Isso porque, o processo de cobrança da banca é um dos segredos dos aprovados.

Depois de todo o processo, é importante que realize provas anteriores de outras bancas, porém, para o mesmo nível de escolaridade, a fim de treinar e ser mais preparado para realizar as provas.

Como escolher o concurso público

A escolha do concurso público é uma das principais dificuldades do concurseiro. Aliás, como posso fazer isso?

Pois bem, inicialmente é preciso entender qual a área que você tem mais afinidade. Depois disso, identificar as vagas disponíveis e qual o cargo que você gostaria de atuar.

É importante também verificar a quantidade de cargos e os salários ofertados. Estes são alguns dos parâmetros utilizados não apenas para escolher o concurso, mas também para comparar editais existentes.

Começar estudar

O processo de iniciar os estudos a partir do zero pode parecer uma empreitada desafiadora, mas com um plano organizado e consistência, é possível alcançar progressos significativos.

O primeiro passo crucial nesse caminho é a definição clara de objetivos. Pergunte a si mesmo por que deseja iniciar esse percurso educacional e estabeleça metas específicas que possam direcionar seus esforços.

Após a definição dos objetivos, é fundamental escolher um tópico ou assunto de interesse. Seja este um campo acadêmico, uma habilidade específica, um novo idioma ou qualquer área que desperte sua curiosidade. Essa escolha ajudará a direcionar o foco dos seus estudos.

Com o propósito e o tema claros, o próximo passo é criar um plano de estudo. Dividir o aprendizado em tarefas menores e estabelecer metas diárias ou semanais pode facilitar a absorção do conhecimento de maneira mais eficiente. Esse plano servirá como guia, proporcionando uma visão estruturada do que deve ser alcançado.

Além disso, é essencial estabelecer um cronograma regular para os estudos. Determinar os horários específicos em que se dedicará ao aprendizado ajudará a criar hábitos consistentes e a evitar procrastinação. A consistência é chave para o progresso sustentável.

A busca por recursos de qualidade é outro passo crucial. Livros, cursos online, tutoriais em vídeo ou aulas presenciais podem ser ferramentas valiosas. Certifique-se de escolher materiais confiáveis e alinhados aos seus objetivos de estudo.

Ao criar um ambiente de estudo adequado, livre de distrações e com todos os materiais necessários à disposição, você otimiza as condições para uma aprendizagem efetiva. A organização é fundamental para manter o foco e a produtividade durante as sessões de estudo.

A consistência, contudo, vai além do cronograma. É preciso manter-se organizado ao acompanhar seu progresso e prazos. O uso de ferramentas como agendas, aplicativos de organização ou planilhas pode ser valioso para esse fim.

O processo de revisão regular também merece destaque. Revisitando o material estudado, você reforça o conhecimento adquirido, contribuindo para uma compreensão mais sólida e duradoura.