Prefeitura de Penedo decreta luto oficial pelo falecimento de Lucinda Peixoto

Em respeito ao luto da família responsável por diversos investimentos que desenvolveram Penedo e a região do Baixo São Francisco e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Maria Lucinda de Almeida Peixoto, falecida nesta quarta-feira, 03 de janeiro, o Prefeito Ronaldo Lopes decreta luto oficial por três dias.

O Decreto Municipal nº 910/2024 destaca a dedicação da empresária que também é uma das fundadoras da Casa da Amizade das Esposas dos Rotarianos de Penedo e da Associação das Bordadeiras de Penedo (Pontos e Contos), marcas do legado sobre a importância no trabalho comunitário.

O ato administrativo considera ainda “o consternamento geral da comunidade penedense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade” decorrente da perda da “ilustre cidadã exemplar, de conduta íntegra e de ilibado espírito público”.

O decreto também é fundamentado no dever do poder público de render justas homenagens àqueles que contribuíram para o bem-estar da coletividade com o seu trabalho, exemplo e dedicação.

A família Peixoto informa que o velório será realizado na Osaf, a partir das 17 horas.

Foto: Cortesia Geraldo José