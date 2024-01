Prefeitura de Penedo e IGPS entregam mais 400 óculos para pessoas carentes

O ano de 2024 já começou trazendo mais qualidade de vida para as pessoas beneficiadas pelo Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar, que é uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto Gestão de Políticas Públicas e Sociais (IGPS).

O evento aconteceu nesta terça-feira (16), no Theatro Sete de Setembro, onde foram entregues 400 óculos para pessoas carentes assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.

“Já começamos o ano transformando 400 vidas com o Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar. Temos sempre que agradecer ao Prefeito Ronaldo Lopes e essa parceria com o IGPS, porque estamos, a cada nova entrega de óculos, unindo forças para beneficiar mais penedenses”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Criado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, o programa já beneficiou 1.500 penedenses com consulta oftalmológica e óculos totalmente gratuitos.

Para participar do Programa Sua Vida Com Novo Olhar, as pessoas devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde, apresentar o cartão SUS, NIS e comprovante de residência, além de informar um número de telefone para confirmar a marcação da consulta.

Texto e fotos – Gabriela Flores (jornalista e social mídia SEMS Penedo)