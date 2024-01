Prefeitura de Penedo elimina uso de fogos de artifício durante os shows da festa do Bom Jesus dos Navegantes

Quem curtiu ou trabalhou na Arena Sinimbu, durante a primeira noite de shows da festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo, talvez não tenha percebido, mas a abertura da programação festiva 2024 tem uma iniciativa que veio pra ficar.

A Prefeitura de Penedo aboliu o uso de fogos de artifício com estampido durante a realização da programação festiva aberta ao público que atrai milhares de pessoas e aquece a economia da cidade.

A iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes respeita a população idosa e PCD, além do pedido de tutores de cães e gatos, amparado no decreto do Governador Paulo Dantas que proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido e de qualquer outro artefato pirotécnico sonoro ruidoso em eventos que têm a participação do governo estadual.

Vale ressaltar que a medida se aplica à programação artística do Bom Jesus dos Navegantes promovida pelo município e apoiada pelo estado, mas não interfere nos costumes de fiéis e romeiros que mantém a tradição de saudar o padroeiro dos ribeirinhos com fogos de artifício, principalmente durante a procissão que acontece todo segundo domingo de janeiro.