Prefeitura de Penedo inicia pagamento do salário de janeiro nesta sexta-feira, 26

Servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo começam a receber o salário referente ao mês de janeiro a partir desta sexta-feira, 26.

O pagamento da folha do funcionalismo municipal dentro do mês trabalhado é uma marca da administração Ronaldo Lopes/João Lucas.

O compromisso assumido com os servidores é cumprido desde o início da gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo, com mais um mês quitado até segunda-feira, 29.

Confira abaixo o calendário de pagamento do salário de janeiro de 2024