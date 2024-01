Prefeitura de Penedo lança chamada pública para compra de alimentos da agricultura familiar

Agricultores que produzem alimentos na zona rural de Penedo começam 2024 com uma excelente oportunidade de garantir renda durante todo o ano, fornecendo itens que compõem a merenda escolar de todas as unidades da rede pública municipal.

A venda que tem pagamento assegurado, depositado em conta bancária do agricultor, está disponível por meio da chamada pública lançada pela Prefeitura de Penedo.

Para participar, os agricultores formais ou informais precisam apresentar os documentos que irão habilitar as respectivas propostas, assim como o projeto de venda, procedimento que também vale para associações ou cooperativas.

De acordo com a legislação federal, 30% dos itens da alimentação escolar precisam ser fornecidos pela agricultura familiar. Em Penedo, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas investe 100% dos recursos repassados pelo FNDE, comprovando seu apoio aos agricultores do município.

A oportunidade está aberta até 31 de janeiro, com apresentação dos documentos na Secretaria Municipal de Educação (Semed), de segunda à sexta-feira, no horário entre 8h e meio-dia. A Semed Penedo funciona no antigo Ginásio do Sesi, localizado na rodovia AL 110, próximo do acesso ao bairro Santa Isabel (Cacimbinhas).

O edital também permite a entrega de proposta até a abertura dos envelopes na sessão que acontecerá em 1º de fevereiro, às 9 horas, no auditório da Casa de Aposentadoria.

A chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado para estudantes matriculados nas escolas e crianças assistidas nas creches da rede pública municipal.

EDITAL -CHAMADA PÚBLICA PENEDO 2024