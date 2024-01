Prefeitura na Bahia anuncia quase 200 vagas para CONCURSO e processo seletivo

Concurso da prefeitura na Bahia são para todos os níveis

Com chances para todos os níveis de escolaridade, uma prefeitura na Bahia informa quase 200 vagas para concurso e processo seletivo.

Veja maiores detalhes.

Concurso e Processo Seletivo na Bahia

A Prefeitura de Serra Preta, situada no estado da Bahia, lança dois editais, consolidando a abertura de 196 vagas e a formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, ampliando as possibilidades de participação para profissionais qualificados. Veja mais sobre este concurso

Concurso Público – Agente Comunitário de Saúde

Cargo Ofertado: Agente Comunitário de Saúde (1 vaga)

Agente Comunitário de Saúde (1 vaga) Requisitos Básicos: Nível de escolaridade adequado à função, idade mínima de 18 anos, e demais exigências do edital.

Processo Seletivo – Diversidade de Vagas

O processo seletivo abrange uma ampla gama de cargos, proporcionando oportunidades em diversas áreas. Alguns dos cargos disponíveis incluem:



Você também pode gostar:

Assistente Social

Educador Físico

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Psicólogo

Psicopedagogo

Professor (em diferentes áreas)

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico em Saúde Bucal

Técnico de Radiologia

Orientador Social

Recepcionista

Atendente

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Ensino

Auxiliar de Farmácia

Cuidador de Alunos com Deficiência

Agente de Portaria

Cozinheira

Servente, entre outros.

Jornada e salários do concurso

Para os profissionais que conquistarem a aprovação, a jornada de trabalho será estabelecida entre 20 a 40 horas semanais, proporcionando flexibilidade e considerando as diferentes demandas das funções. A remuneração mensal será competitiva, variando de R$ 1.443,12 a R$ 2.824,00, proporcionando aos colaboradores uma compensação adequada ao seu empenho e dedicação.

Cronograma Importante

Período de Inscrições: As inscrições para o certame estarão abertas no período de 19 a 26 de janeiro de 2024.

As inscrições para o certame estarão abertas no período de 19 a 26 de janeiro de 2024. Avaliação dos Candidatos: O processo seletivo contará com duas fases principais. A análise de títulos será uma etapa classificatória, avaliando a formação acadêmica e experiência profissional dos concorrentes. A prova objetiva, marcada para o dia 20 de fevereiro de 2024, será a oportunidade de demonstrar conhecimentos específicos relacionados às respectivas funções.

Prazos de Validade concurso

Processo Seletivo: O processo seletivo terá uma validade de 12 meses, a contar da data da homologação, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

O processo seletivo terá uma validade de 12 meses, a contar da data da homologação, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. Concurso Público: Já o concurso público terá um prazo de validade de dois anos, também contados a partir da data de homologação. Assim como o processo seletivo, há a possibilidade de prorrogação por mais dois anos, garantindo uma janela de oportunidade para a contratação e a composição efetiva do quadro de funcionários.

Vale lembrar que as inscrições serão realizadas no período de 19 a 26 de janeiro de 2024, das 8h às 11h e das 14h às

17h, na Av. Drº Liberalino Sales Gadelha, nº 69- Centro, Serra Preta.

Como se preparar para o concurso

A organização do material de estudo é crucial, com ênfase nos pontos específicos destacados nos editais.

A construção de um cronograma de estudos bem delineado torna-se essencial. A distribuição equitativa do tempo entre as disciplinas, aliada à consideração da rotina diária, é uma prática que visa evitar sobrecargas e facilitar uma absorção eficiente dos conteúdos.

A concentração nos tópicos específicos é um elemento-chave. A utilização de livros didáticos, videoaulas e recursos online confiáveis é estratégica para uma compreensão profunda e uma preparação robusta.

A prática, por sua vez, é uma aliada valiosa. A resolução de questões anteriores e simulações de provas proporciona uma visão mais abrangente do formato das avaliações, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades cruciais de gerenciamento de tempo para o dia do exame.

A análise de desempenho muitas vezes é subestimada, mas é crucial. A identificação de pontos fracos e o trabalho dedicado para superá-los garantem um avanço constante ao longo do processo preparatório.

As plataformas de estudo online, como o Qconcursos, disponibilizam recursos valiosos, como videoaulas, material em PDF e questões atualizadas, contribuindo para uma preparação dinâmica e alinhada com as demandas do processo seletivo.

Além dos aspectos acadêmicos, a atenção à saúde física e mental é imperativa. Manter uma rotina equilibrada, incluindo períodos adequados de descanso e atividade física, é vital para o bem-estar durante a preparação.