Prêmio da MEGA-SENA de R$ 31 milhões rende FORTUNA

Mais um sorteio da Mega-Sena acontece hoje (20)! Por volta das 20h, no horário de Brasília, a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2678 da Mega-Sena.

O prêmio principal está estimado em R$ 31 milhões para o apostador que gabaritar os números que saírem no globo. Entretanto, as chances de acerto são muito baixas, e o prêmio vem acumulando nos últimos concursos.

De todo modo, as pessoas que jogam na loteria acreditam que, algum dia, poderão fazer parte do grupo de ganhadores dos sorteios, e essa esperança as faz continuar jogando na modalidade lotérica.

Quem tiver interesse em apostar na Mega-Sena, deve se apressar, porque as apostas só podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília.

Prêmio da Mega-Sena acumulou

Nos últimos sorteios, ninguém conseguiu gabaritar os números sorteados pela Caixa Econômica. No último concurso da Mega-Sena, realizado na terça-feira (16), as dezenas sorteadas foram as seguintes:

03 – 07 – 32 – 34 – 42 – 54

Em resumo, muitas pessoas gostam de ver os últimos números sorteados para traçar alguma estratégia. Enquanto alguns escolhem uma ou várias dezenas iguais, outros optam por não escolher nenhum dos números sorteados.

Inclusive, os interessados em participar do sorteio têm apenas algumas horas para realizarem seus jogos na Mega-Sena 2678. Então, corra e não perca a chance de transformar a sua vida.



Você também pode gostar:

Veja quanto rendem R$ 31 milhões na poupança

A saber, a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 11,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,6% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2678 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 31 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de pouco mais de R$ 229 mil. Inclusive, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Outras opções tem rendimento superior

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Aliás, a opção é a queridinha dos brasileiros, que continuam utilizando-a, mesmo com a sua perda de rentabilidade nos últimos tempos.

A questão é que os apostadores podem escolher outras opções que rendem bem mais que a poupança. Por exemplo, o Tesouro Selic 2026 oferece uma remuneração da Selic +0,0401%. Assim, o prêmio iria render mais de R$ 289 mil a cada mês. A propósito, o IR diminui ao longo do tempo, chegando a 15% após dois anos de aplicação.

Outra opção é o CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nesse caso, o valor renderia quase R$ 271 mil a cada mês, descontado o imposto de renda.

Veja como jogar na Mega-Sena 2678

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena 2678 podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Aumente suas chances de acerto na Mega-Sena

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Além disso, as pessoas podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja algumas delas:

A regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; A escolha de números variados , evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia;

, evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia; Os jogadores podem apostar em bolões para aumentar as chances de faturar o prêmio principal.

A título de comparação, uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. Já uma aposta realizada com 20 dezenas em um mesmo bilhete, quantidade máxima de números por canhoto, dá uma chance de acerto em 1.292.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Embora as chances de acerto aumentem significativamente ao escolher mais números, o valor dos jogos também dispara. Por isso, as pessoas precisam pensar bem antes de escolher muitas dezenas para jogar, pois o valor dos jogos chega a milhares de reais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima, custando R$ 193,8 mil. Será que todos estão dispostos a pagar esse valor por uma aposta na Mega-Sena?