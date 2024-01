Prêmio em dinheiro do Emmy Awards: Qual é o prêmio em dinheiro para os vencedores do Emmy em 2024?

O Emmy celebrar a excelência no indústria televisiva e se tornaram uma das conquistas profissionais de maior prestígio que um ator pode conquistar, mas quanto eles ganham por vencer?

Estabelecidos em 1949, esses prêmios de prestígio homenageiam realizações notáveis ​​em diversas categorias, incluindo drama, comédia e reality shows.

Realizado anualmente, o Emmy apresenta performances, roteiro, direção e produção excepcionais no horário nobre e durante o dia na televisão. Algumas categorias notáveis ​​incluem Excelente série dramática, excelente série de comédia e vários tipos individuais, como excelente ator principal.

A cerimônia atrai profissionais da indústria e telespectadores, servindo como um barômetro para a excelência televisiva e, ao longo dos anos, os Emmys evoluíram para refletir a mudança no cenário da televisão, reconhecendo conteúdo diversificado e inovador que cativa o público em todo o mundo.

Quanto vale o prêmio Emmy?

Por ganhar um Emmy, um ator não recebe prêmio em dinheiro. Em vez disso, os ganhadores recebem a estatueta do Emmy, que é um símbolo de reconhecimento por suas contribuições notáveis ​​à indústria televisiva.

Um reconhecimento do Emmy é considerado um conquista de prestígio dentro da comunidade de entretenimento, o que pode contribuir para maiores oportunidades e avanço na carreira para quem está no setormas não há recompensa monetária direta associada ao recebimento de um Emmy.

Mas em termos de valor, o estatuetas custam aproximadamente US$ 400 de acordo com a People e ao longo de uma noite, os participantes do evento desembolsarão US$ 47.200 para 118 categorias.

Onde posso assistir ao Emmy de 2023… em 2024?

Devido às greves, o Emmy foi adiado por cinco meses e agora eles acontecerão no 15 de janeiro a partir das 20h ET/17h PT.

O show do evento pode ser assistido ao vivo pela Fox e online com o Hulu e será apresentado no Peacock Theatre em Los Angeles, Califórnia.

Espera-se que Succession e The Last Of US dominem os procedimentos, respondendo por um total combinado de 51 indicações para o 75º Primetime Emmy Awards anual.