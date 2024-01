Prêmio em dinheiro do Globo de Ouro: O que mais além do prêmio os vencedores ganham?

EUnão falta muito para oGlobos dourados A cerimônia é realizada para determinar os vencedores dos prêmios entre a elite de Hollywood, com a cerimônia de premiação talvez apenas superada pelo prestígio do Oscar.

A premiação será realizada no dia 11 de janeiro no Beverley Hilton Hotel em Beverley Hills, Los Angeles, com convidados repletos de estrelas como Taylor Swift e Oprah Winfrey espera-se que esteja presente.

Mas para os actores com menos zeros nos seus saldos bancários que procuram ganhar dinheiro rápido com o seu sucesso, podem ficar desapontados, mesmo que acabem por ganhar um prémio.

Isso porque ganhar um Globo de Ouro não resulta diretamente em prêmio monetário, apesar da estimada reputação da cerimônia em Hollywood.

Alguns actores podem ter certas cláusulas escritas nos seus contratos para determinar o pagamento de um bónus, mas não há nada que garanta dinheiro para o seu sucesso.

Dito isto, alguns atores descobriram que são capazes de aumentar seus honorários posteriormente, com seu novo nível de estrelato e fama.

Oscar Isaac, que ganhou um Globo de Ouro por seu papel no filme ‘Inside Llewyn Davis’, ganhou 80 mil dólares por seu trabalho. No entanto, ele ganhou milhões com seus próximos dois papéis importantes, mostrando as oportunidades infinitas que a conquista de um Globo de Ouro pode criar.

E além de saírem com um impulso de ego muito necessário, os atores ganham um troféu ou prêmio para levar para casa, que sempre pode ser revendido como a história mostra.

Quanto vale um Globo de Ouro?

O Globo de Ouro As próprias estatuetas de prêmios são fabricadas em uma pequena fábrica em Grove, Oklahoma, pela Society Awards.

Os prêmios foram reformulados em 2007 e são feitos de mármore e zinco, banhados em ouro 24 quilates, custando cerca de 800 dólares para serem confeccionados.

Não existe um valor singular que possa ser aplicado quando o Globo de Ouro é atribuído um prémio – trata-se apenas de uma questão de que quanto maior for a estrela, mais elevado será o preço.

Por exemplo, Marlon Brandoé 1955 Globo de Ouro de melhor atuação de ator em filme por ‘On the Waterfront’, vendido por 68.500 dólares em leilão de 2013.

De acordo com o Hollywood Reporter, o prêmio foi vendido por dezenas de milhares de dólares, apesar dos arranhões na base de mármore.

Dois anos depois, Natalie Madeirade Globo de Ouro por seu papel em ‘Rebelde Sem Causa’ arrecadou 17.500 dólares em leilão – cerca de um quarto do valor Brandoestá arrecadado.