Prêmio WWE Royal Rumble 2024: Quanto os lutadores receberão pela apresentação de sábado?

Tseu sábado (27 de janeiro) as emoções de WWE chegar com Batalha Real 2024um dos eventos mais esperados pelos fãs, que acontecerá no Tropicana Field, em Tampa Bay, Flórida.

Além das batalhas clássicas com 30 lutadores, haverá dois títulos em jogo.

Em uma das partidas mais esperadas da noite, Roman Reigns colocará seu Undisputed WWE Universal Championship em jogo em uma luta Fatal Four Way com Randy Orton, AJ Styles e LA Knight como desafiantes ao título.

Além disso, Logan Paul defenderá o título dos Estados Unidos contra Kevin Owensque conquistou seu lugar como desafiante ao ser o vencedor do torneio de oito lutadores.

Qual prêmio os participantes ganham nas batalhas de 30 lutadores?

Nas lutas de 30 lutadores, cada batalha começará com apenas dois superstars no ringue e, a cada 90 segundos, um novo lutador entrará no ringue. A eliminação só ocorre quando um superstar passa por cima da corda superior e ambos os pés tocam o chão.

Isso continua até que apenas um lutador reste como vencedor do Royal Rumble Match. O lutador que permanecer até o final ganhará seu ingresso para um luta garantida pelo Campeonato Mundial quando a WrestleMania chegar à Filadélfia, de 6 a 7 de abril.

Quanto receberão os lutadores participantes do Royal Rumble 2024?

WWE A estrutura salarial faz com que cada lutador receba um salário anual, independentemente da frequência com que luta, como costuma acontecer em outros esportes de contato. Assim fica mais fácil saber quanto dinheiro ganham as estrelas mais importantes da WWE.

Para 2024, Reinados ganha um salário anual de US$ 5 milhões da WWE (sem incluir patrocínios, bônus de mercadorias e taxas de PPV). Enquanto Orton recebe US$ 4 milhões da WWE anualmente. Estilos AJ ganha US$ 2 milhões.

Enquanto isso, Cavaleiro de LA Há rumores de que o salário anual da WWE é de US $ 500.000, um valor que pode aumentar se ele sair vitorioso neste fim de semana. Paulo especula-se que receberá um salário anual da WWE de US$ 2 milhões, o mesmo valor que Kevin Owensseu candidato no próximo sábado.

Pagamentos do Royal Rumble para o resto dos participantes

Cody Rodes ganha um salário anual de US$ 3 milhões de dólares da WWE por seu papel em eventos de grande sucesso como Royal Rumble.

E se o salário base mínimo para lutadores da WWE for de US$ 250.000, acredita-se que cada lutador participante do WWE Royal Rumble 2024 leve para casa pelo menos esse valor por ano.