PRESENTÃO inesperado para quem tem ESTA moedinha ANTIGA

O universo numismático está experimentando um constante crescimento. Assim, como resultado, emergem continuamente novas peças de valor, como cédulas e moedinhas antigas.

Esses objetos acessíveis, ao longo do tempo, podem adquirir significativo valor financeiro, exemplificado pelas relíquias que serão discutidas adiante. Para ter uma ideia, uma singela moedinha antiga, mais especificamente do século passado, pode atingir o valor expressivo de R$ 1.500.

O que é a numismática?

A numismática é o estudo das moedas, cédulas e medalhas, sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. Os numismatas, especialistas nessa área, analisam as peças para identificar sua origem, época de fabricação, valor e significado.

A numismática pode ser uma forma de aprender sobre a história e a cultura de diferentes povos. Por exemplo, as moedas antigas podem nos fornecer informações sobre a economia, a política e a religião de uma determinada época.

Ademais, essa arte também é uma forma de arte e colecionismo. As moedas e cédulas, com seus designs e simbologias, podem ser peças de grande beleza e valor. Certamente, é uma área fascinante que pode nos proporcionar uma visão única do mundo.

Qual é a moedinha antiga em questão?

A moeda em análise integra um momento histórico de grande relevância, marcando as primeiras emissões monetárias que circularam no Brasil, mantendo-se em uso por vários anos. As mencionadas moedinhas antigas desempenharam papel crucial na história brasileira, uma vez que, na época da chegada dos colonizadores, não havia um sistema monetário estabelecido, e as transações comerciais eram conduzidas por meio de um sistema de “trocas”.

Nesse contexto, a moeda antiga que pode alcançar um valor tão substancial é a de 400 réis, datada do ano de 1929. É uma das mais raras presentes no acervo nacional, com seus valores superando os R$ 1.500.



Como reconhecer a peça?

A moedinha antiga possui uma característica peculiar e interessante: apresenta 26 estrelas, as quais, na época, representavam as 26 unidades federativas do Brasil. Ao longo do tempo, essa peculiaridade a tornou ainda mais rara e, por conseguinte, valiosa. Para identificá-la, observe algumas características distintivas:

Circulação no Brasil durante o período dos réis (1889-1935);

Fabricação ocorrida na Casa da Moeda do Rio de Janeiro;

do Rio de Janeiro; Diâmetro de 30mm;

Borda da moeda totalmente lisa;

Anverso com um busto feminino personificando a República;

Inscrição “República dos Estados Unidos do Brasil” no reverso.

Qual é o valor desta moedinha antiga?

Se você possuir essa peça em sua coleção, tem motivos para comemorar, especialmente se estiver livre de defeitos de fabricação, pois seu valor pode ser considerável. De acordo com os catálogos de 2023 e os futuros de 2024, os valores estimados são:

MBC (Muito Bem Conservada) – R$ 20;

S (Soberba) – R$ 100;

FC (Flor de Cunho) – R$ 400.

Em situações especiais, quando a moedinha antiga é certificada, seu valor pode ser ainda mais elevado, chegando a aproximadamente R$ 1.500. Essa peça é particularmente valiosa devido à baixa tiragem durante o período, com apenas 800 mil unidades disponibilizadas, conforme dados indicam.

Ressaltamos que um item é considerado certificado quando avaliado por renomadas instituições do mercado, exemplificada pela Numismatic Garanty Company (NGC). Importante notar que, nos dias atuais, é relativamente raro encontrar moedas certificadas, e quando isso ocorre, o valor de mercado experimenta significativo aumento.

Venda suas moedas na Internet

Ao decidir comercializar moedinhas e cédulas, é essencial averiguar o valor atual no mercado, selecionando compradores de confiança. A numismática é fluida, com oscilações frequentes nos preços, requerendo acompanhamento sempre.

