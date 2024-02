Presidente Biden assina verificação de bem-estar viral de Elmo após despejo de trauma

Presidente Biden é a última figura pública a opinar Elmo pop-in viral de saúde mental – dizendo que o famoso fantoche estava certo em verificar as pessoas … porque estamos todos sofrendo.

Tudo começou quando os seguidores X da estrela de “Vila Sésamo” começaram a despejar traumas em seus comentários no início desta semana, quando ele perguntou como todos estavam… algo que tomou a Internet como uma tempestade nas últimas 48 horas.

Em um tweet de acompanhamento, Elmo disse que estava feliz por ter perguntado – lembrando a todos nós da importância de conversar com um amigo. Não está claro se essa era a intenção de Elmo, mas foi isso que aconteceu.

Bem, o próprio Joe assinou o tweet de Elmo e as implicações mais amplas do que ele se transformou… retweetando-o para adicionar suas próprias palavras de sabedoria – escrevendo: “Eu sei como é difícil em alguns dias varrer as nuvens e obter para dias mais ensolarados.”