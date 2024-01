Prévia do jogo do UFC 297: Sean Strickland veio para ficar como campeão dos médios?

UFC 297 acontece no sábado na Scotiabank Arena em Toronto. Encabeçado por uma luta pelo título dos médios entre Sean Strickland e Dricus du Plessiso card também traz uma luta pelo título vago do peso galo feminino entre Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva, além de outras 10 lutas que valem a pena assistir. Vamos dar uma olhada nas melhores apostas disponíveis neste fim de semana.

Apostas Diretas

Dricus du Plessis, -102

Esta é uma luta acirrada, e se você acha que Strickland vai vencer, não posso culpá-lo. Ele é muito melhor do que algumas pessoas imaginam, e seus pontos fortes combinam bem com du Plessis. Dito isto, ainda sou a favor do “DDP” para vencer no sábado. Eu tenho um resumo completo dessa luta que você pode ler. Mas a versão resumida é que embora o jogo de Strickland se alinhe bem contra du Plessis, e o mesmo pode ser dito de du Plessis, mas é DDP quem é o melhor finalizador. Ele também mostrou uma abordagem tática mais personalizada, dando-lhe vantagem sobre Strickland nesta luta.

Arnold Allen+160

Estou um pouco surpreso que Movsar Evloev seja um grande favorito sobre Allen, especialmente considerando o quão ruim ele esteve contra Diego Lopes no tempo anterior. Evloev é um problema legítimo com 145 libras, mas Allen também, e o estilo se alinha decentemente bem para ele. Evloev realmente depende de fazer sua luta agarrada, e Allen é um excelente lutador defensivo. Além disso, Evloev às vezes pode ser selvagem e deixar aberturas, e embora Allen não seja um grande finalizador, ele tem capacidade. Há um bom valor em Allen neste número em uma luta que está muito mais próxima de um cara ou coroa.

Apostas Prop

Mayra Bueno Silva vencerá por KO/TKO/DQ ou finalização, +1

Este pode ser uma ilusão, mas vou persistir. Tenho muito respeito pela Raquel Pennington e suas habilidades, mas se ela vencer essa luta, será quase exclusivamente por pontos para a decisão. Esse é apenas o seu MO “MBS”, por outro lado, que reuniu uma bela série de acabamentos que pelo menos o tornam um relógio divertido. Pennington é notoriamente durável, mas está envelhecendo e, como eu disse, trata-se mais de apostar no resultado que queremos versus o resultado mais provável.

Brad Soldado Para vencer por decisão, +110

Morte, impostos e Brad Katona por decisão. É a nova “Katlyn Chookagian por decisão”. As últimas quatro vitórias de Katona foram cortesia dos juízes (ou as últimas seis, se você contar as duas O ultimo lutador) e nove das 14 vitórias na carreira também. Katona simplesmente não acaba com as pessoas, mesmo no cenário regional. Agora, ele está de volta ao UFC e enfrentando o bom, mas não ótimo, Garrett Armfield. Espero um clássico Brad Katona aparecendo aqui.

Parlay da semana

Mike Malott-355 + Jasmine Jasudavicius-380

Vocês sabem que não há nada que eu goste mais do que uma aposta de truque, e em vez de colocar todos os lutadores canadenses em uma mega-aposta esta semana (aliás, isso paga +4451 se você estiver interessado), optei por o Niagara Top Team Parlay. Neil Magny está do lado bem passado e, embora Malott possa não ser um futuro campeão, ele é provavelmente um dos 10 melhores talentos.

Já para Jasudavicius, sua incapacidade de finalizar os adversários é uma grande fraqueza, mas esta é uma boa luta preparada para ela conseguir uma grande vitória em casa. Priscila Cachoeira não é grappler boa o suficiente para afastar Jasudavicius e provavelmente perde a trocação também.

Aposte essas duas apostas juntas com probabilidades de -164.

Long Shot da semana

Sean Strickland na 5ª rodada, +2000

Isso é o que chamamos de hedge. Sim, estou escolhendo e apostando em Du Plessis para vencer a luta, mas há um caminho claro para Strickland vencer, e acho que não é só por decisão. A maior arma de Strickland é o seu cardio, algo que o DDP sempre foi um pouco suspeito. Se Strickland sobreviver aos primeiros rounds, ele provavelmente começará a assumir o controle da luta no terceiro e quarto rounds, e se ele estiver colocando aquela pressão patenteada em du Plessis, o lutador sul-africano não conseguirá resistir até certo ponto. É muito possível que, se Strickland fizer as coisas andarem cedo o suficiente, ele consiga finalizar um du Plessis exausto, então +2.000 é tentador.

Embrulhar

Estávamos muito perto de acertar o Long Shot na semana passada. Que começo para 2024 teria sido. Infelizmente. Vamos para o próximo!

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

