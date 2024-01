Previsão Munguia vs Ryder: Quem favorece as probabilidades?

Jaime Munguia e John Ryder vão se enfrentar em uma luta dos super-médios no dia 27 de janeiro no Footprint Center em Phoenix, Arizona, com o Mexicano é grande favorito para prevalecer no que promete ser um teste crucial para Munguia em sua busca pela disputa pelo título mundial.

Embora John Ryder tem mais experiência profissional em comparação com seus pares, há algumas coisas que fazem Não me mate o claro favorito para sair vitorioso.

Ele tem 1,83 metros de altura, mais alto nesta competição do que John Ryder por 8 centímetros, tem maior alcance e está invicto com cartel de 42 a 0 e 33 nocautes.

Embora John Ryder tem mais experiência no âmbito profissional, tendo estreado em 2010, três anos antes Não me mate, ele tem um recorde de 32-6 e 18 KOs. Por isso, Não me mate se encontra em uma posição invejável e muito perto da briga pelo título mundial.

Vale a pena notar que Ryder tem um histórico recente de notável resiliência após evitar ser nocauteado em seu confronto contra Saulo “Canelo” Álvarez em maio passado, uma conquista Não me mate está buscando superar em sua luta.

Munguia é muito superior, diz Freddie Roach

O treinador de Munguia, Freddie Roach, reconhece Ryder qualidade, mas deixa claro que Munguia possui um nível superior de talento inato no boxe.

Barata é bem visto no mundo do boxe depois de ter treinado de perto Manny Pacquiao durante os anos em que ele estava no topo de seu jogo.

“Estudei muitas fitas. Ele é um bom lutador, sim, mas não é um lutador completo como o meu lutador”, diz o treinador Freddie Roach disse ao KO Artist Sports.

O Munguia-RydeA luta não é apenas um desafio individual para ambos os lutadores, mas também um passo estratégico para Não me mate a caminho de uma possível disputa pelo título mundial e deve demonstrá-lo no dia 27 de janeiro, quando sai como grande favorito à vitória.