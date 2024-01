Previsões do UFC Vegas 84 – Luta de MMA

Magomed Ankalaev e Johnny Walker têm uma chance pelo título em vista. De novo.

Os dois tiveram a chance de defender o título de desafiante número 1 do meio-pesado há três meses no UFC 294, mas como tantas vezes tem acontecido nesta categoria recentemente, nada foi resolvido no primeiro encontro. Ankalaev tomou a decisão misteriosa de dar uma joelhada ilegal em Walker no chão, Walker foi considerado incapaz de continuar após uma conversa confusa com um médico ao lado do ringue, e os lutadores ficaram sem contestação e sem escolha a não ser revidar.

E eles vão voltar na noite de sábado no UFC APEX, desta vez na luta principal do UFC Vegas 84 com cinco rounds para provar que merecem uma chance contra o campeão Alex Pereira. Se tudo correr conforme o planejado, Ankalaev ou Walker – Não. 4º e 8º, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – devem lutar pelo título do UFC antes do final do ano. Então, novamente, se há algo que aprendemos com 2023, é que “de acordo com o planejado” não significa nada.

O primeiro card do UFC do ano novo deveria trazer outra revanche crucial no co-evento principal entre os desafiantes peso mosca Matheus Nicolau e Manel Kape, mas depois que Kape fez uma bagunça total na redução de peso, a luta foi cancelada. Em vez disso, a luta no peso leve entre Jim Miller e Gabriel Benitez serve como a penúltima luta, enquanto a luta no peso pesado entre Andrei Arlovski e Waldo Cortes-Acosta foi transferida para o card principal.

Pode-se argumentar que funcionou melhor assim, já que Miller e Arlovski tiveram outra chance de brilhar em um palco um pouco mais brilhante. Até o final do fim de semana, os veteranos do MMA terão um total de 84 (!!!) participações no UFC entre eles. Se isso não é digno do horário nobre, não sei o que é.

O que: UFC Vegas 84

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 13 de janeiro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

Magomed Ankalaev x Johnny Walker

OK, sou um otário, admito. Estou escolhendo Magomed Ankalaev para vencer novamente.

Quando tive que escrever sobre esse confronto pela primeira vez em outubro passado, escolhi Ankalaev para sobreviver a uma largada rápida de Johnny Walker e terminar na segunda rodada. rodadas para trabalhar em vez de três.

Walker pode não estar tão inclinado a apressar Ankalaev para fora do portão, em vez disso, optando por ter mais tempo para encontrar uma abertura para desferir um nocaute rápido nas rodadas posteriores. Você pode ter certeza de que a equipe de Walker ficará bem em ficar para trás nos scorecards se isso significar que eles podem coletar dados suficientes para remover os juízes da equação.

Da mesma forma, posso ver Ankalaev trabalhando estrategicamente para tomar uma decisão, em vez de tentar fabricar um acabamento do nada. Ele simplesmente tem mais maneiras de vencer essa luta e contanto que ele não flerte com mais faltas sem sentido, eu gosto de suas chances de finalmente se tornar o candidato número 1 indiscutível na categoria até 205 libras.

Agora, por favor, não me engane novamente.

Escolha: Ankalaev

Jim Miller x Gabriel Benítez

Você acha que vou enfrentar Jim Miller no UFC 300 daqui a alguns meses? Vamos.

É verdade que realmente não importa se “A-10” (sem dúvida o apelido menos usado na história do UFC) ganha ou perde no sábado, porque os matchmakers provavelmente já têm um contrato com data de 13 de abril pronto para Miller assinar, mas é mais divertido imaginá-lo fazendo sua terceira aparição em um evento do século do UFC seguido de uma sequência de vitórias, não?

Gabriel Benitez é o adversário certo para ele nesta fase da carreira (essa luta deveria acontecer em fevereiro do ano passado), tanto em termos de habilidade quanto de faixa etária, então não há queixas na escolha do adversário. “Moggly” é na verdade um desafio significativo, já que as vitórias mais recentes de Miller foram todas contra concorrentes super-superados e pouco experientes, com exceção de Donald Cerrone, que teve uma bota de cowboy fora da porta quando perdeu para Miller.

Ainda acho que o Miller está em vantagem aqui e vai sair por cima do que deve ser uma luta divertida. Miller avança cedo, resiste a parte do ataque de Benitez e depois pressiona até que a defesa questionável de Benitez desmorone. Vamos ver outra finalização no primeiro turno para Miller nos livros.

Escolha: Moleiro

Ricky Simon x Mario Bautista

Terceira das três lutas de peso galo deste card, tanto Ricky Simon quanto Mario Bautista devem estar bastante motivados. Para Simon, ele quer se recuperar de uma dura derrota por nocaute técnico no quinto round para Song Yadong em sua primeira luta principal no UFC; para Bautista, uma vitória sobre Simon seria a sexta consecutiva e o consolidaria como um legítimo candidato ao top 15 em uma divisão lotada.

Até o momento, em relação à oposição de Bautista, ele vem eliminando lutadores de escalão inferior. Ele tem uma alta taxa de finalização, especialmente quando se trata de conseguir inscrições, e está faltando aquele nome de destaque em seu currículo. É aí que entra Simão.

Simon tem a melhor qualidade de competição e as melhores vitórias, mas ainda há dúvidas sobre o quão alto ele pode chegar, já que não teve oportunidades de avanço contra Song, Rob Font e Urijah Faber. Chegou a hora do talentoso Simon mostrar que leva a sério a disputa pelo título.

Esses dois estão equilibrados, então não espere que um deles acabe com o outro na rodada inicial. Eles se marcarão taticamente com chutes nas pernas, emocionarão os espectadores com algumas embaralhadas divertidas e entrarão e sairão enquanto jogam couro. Simon é o rebatedor mais pesado, então quando este for para as cartas, ele terá vantagem suficiente na batalha de trocação para voltar à coluna das vitórias.

Simão por decisão.

Escolha: Simão

Phil Hawes x Brunno Ferreira

Isso é um jogo de armadilha para Brunno Ferreira?

“The Hulk” é especialista em nocautes no primeiro round. As últimas três derrotas de Phil Hawes foram todas por nocaute no primeiro round. Escolher Ferreira para vencer por nocaute no primeiro round parece bastante simples.

Hawes mostrou muitas melhorias ao longo de sua carreira no UFC, principalmente na trocação, e quando ele começa a atacar há momentos em que ele parece um cara que poderia lutar pelo título. Depois, há outros momentos em que ele deixa cair as mãos e, segundos depois, está comendo uma tela.

Dado que esta poderia ser uma luta de vitória ou corte para Hawes, é possível que adicionar urgência aos seus imensos talentos possa ser uma fórmula vencedora. Também é possível que seu queixo o deixe cair novamente. Estou inclinado para o último.

Não é como se Ferreira fosse um sábio defensivo, apenas confio mais no queixo dele do que no de Hawes. Ele também tem um estilo de movimento complicado que imagino que os parceiros de treino de Hawes tiveram dificuldade em simular no acampamento. Tudo o que Ferreira precisa é de um bom soco para te derrubar e Hawes se permitiu ser atingido por um bom soco com muita frequência para o meu gosto.

Ferreira por nocaute no primeiro round.

Escolha: Ferreira

Andrei Arlovski vs. Waldo Cortes-Acosta

Andrei Arlovski fez uma segunda carreira inteira vencendo decisões sujas, mas será que ele encontrou seu adversário aqui?

Nas duas primeiras lutas do UFC, Waldo Cortes-Acosta venceu por pontos dois adversários que provavelmente deveria ter finalizado, dada a reputação que tinha antes da estreia. “Salsa Boy” tem mãos afiadas e boa agilidade para um peso pesado, então fiquei desapontado quando ele não conseguiu derrubar Chase Sherman e Jared Vanderaa na contagem.

Essa experiência de vencer esquecíveis três rounds é exatamente o que Cortes-Acosta precisa aqui, já que ele está lidando com um ex-campeão dos pesos pesados, Arlovski, que não termina uma luta há quase nove anos. NOVE ANOS. “O Pit Bull” simplesmente faz o suficiente para continuar vencendo e recebendo contratos de luta em sua direção. É uma das grandes histórias de sucesso do MMA e pode durar para sempre.

Vou para Cortes-Acosta por decisão, na qual tenho pouca confiança. Mesmo assim, deve haver um ponto em que a tática de Arlovski não dê resultado no placar. Ele perdeu recentemente por nocaute e por finalização, e agora é hora de ver sua sequência de vitórias por decisão (as decisões dos juízes já aconteceram sete vezes seguidas!) chegar ao fim.

Dance com eles, Salsa Boy.

Escolha: Cortes-Acosta

Preliminares

Matthew Semelsberger derrotou. Preston Parsons

Marcus McGhee derrotou. Gastón Bolanos

Farid Basharat derrotou. Taylor Lapilus

Jean Silva derrotou. Westin Wilson

Tom Nolan derrotou. Nicolau Motta

Joshua Van derrotou. Felipe Buñez