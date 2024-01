Previsões do WWE Royal Rumble 2024: Quem é o favorito para vencer o Royal Rumble deste ano?

CA programação anual de grandes eventos da WE começa neste sábado, 27 de janeiro, com o Royal Rumble 2024, no Tropicana Field em Tampa, Flórida, que marcará o início de uma estrada cheia de adrenalina e emoção rumo à WrestleMania.

Além do Royal Rumble, os outros grandes eventos do calendário da WWE são SummerSlam, Survivor Series e WrestleMania. O quarteto constitui a pedra angular do calendário da WWE e a maioria das histórias são moldadas para culminar em um desses quatro eventos.

The Rock explica porque nenhum sentimento se compara à correria da WWE

A versão 2024 do Royal Rumble será a 37ª edição do evento decisivo, que nos Estados Unidos será exibido exclusivamente no Peacock.

A tradicional batalha real entre 30 superestrelas é um dos momentos que mais entusiasma os fãs e espera, já que o vencedor tem a garantia de uma chance no campeonato WWE de sua escolha.

Entre os lutadores com presença garantida, além das surpresas sem fim, estão Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Brock Lesnar e Gunther.

CM Punk retorna ao Royal Rumble após 10 anos e o faz como favorito para vencê-lo e reivindicar seu ingresso para a luta do evento principal da WrestleMania, algo que ele sempre sentiu que merecia ao longo de sua primeira passagem pela empresa.

Drew McIntyre contra Cody Rhodes deverá participar da partida, além de um duelo imperdível entre os dois espécimes físicos conhecido como Brock Lesnar e Gunthertodos os quatro também são sérios candidatos à vitória na Battle Royale.

A identidade dos restantes participantes ainda é um mistério, com alguns nomes previstos para serem revelados durante a semana nos programas de televisão da empresa ‘Raw’ e ‘Smackdown’, enquanto outros permanecerão surpresas até ao próprio sábado.

Quem vencerá o rumble feminino?

Na categoria feminina também acontecerá uma emocionante battle royal.

Embora a lista de participantes confirmados seja menor se comparada à divisão masculina, grandes nomes já foram anunciados, incluindo Bayley, Nia Jax, Becky Lynch e Bianca Belair. A competição feminina promete ser igualmente intensa e cheia de surpresas.

Existem vários candidatos fortes para vencer com Bayley como favorito, embora Becky Lynch também está levantando a mão para a vitória.