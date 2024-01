Primeira edição do Assistência Com Você em 2024 atende famílias da região do Camartelo

O programa que leva serviços da Prefeitura de Penedo e das empresas concessionárias de água e energia promove a primeira edição de 2024 na Rua da Bananeira, uma das principais do Camartelo, comunidade com maioria de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Realizado nesta quarta-feira, 24, o Assistência Com Você foi criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas para aproximar o poder público de quem mais necessita de ações que melhoram a qualidade de vida, principalmente da população de baixa renda.

Atendidas onde moram, as pessoas podem resolver pendências com o Bolsa Família, receber orientação do Procon Municipal, retomar o estudo com matrícula na EJA, receber atendimentos de saúde ou solicitar tarifa social de água ou luz.

Ao mesmo tempo, crianças brincam, recebem pintura facial e pipoca. Também não falta uma atenção especial para mulheres, cuidados que elevam a autoestima, com destaque para a felicidade da família de Deise Severo da Silva.

Ela recebeu do Prefeito Ronaldo Lopes e da Secretária Ana Teresa a carta de concessão do BCP Loas, benefício permanente agilizado por meio do Programa Viver Melhor, mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Receptiva ao trabalho da gestão que cuida do seu povo, a comunidade também conversa diretamente com o gestor do município e representantes das pastas da Prefeitura de Penedo.

Como de praxe, o Assistência Com Você foi encerrado com sorteio de prêmios, em sua maioria eletrodomésticos, brindes entregues com a participação do Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, vereadores, líderes comunitários e servidores da Prefeitura de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante