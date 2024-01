Primeira mensalidade do Bolsa Família 2024 cai nesta semana com NOVO valor

O programa Bolsa Família, um importante auxílio do Governo Federal, teve divulgado o calendário de pagamentos para o mês de janeiro de 2024. Neste mês, os pagamentos terão início no dia 18 e seguirão até o dia 31. A liberação dos recursos será realizada pela Caixa Econômica Federal, que depositará o dinheiro nas contas poupança do Caixa Tem dos beneficiários.

Para movimentar os valores, é necessário ter o aplicativo Caixa Tem. O pagamento será efetuado seguindo a ordem do Número de Identificação Social (NIS), obtido pela família no momento do cadastro no CadÚnico. Assim, as famílias com NIS encerrado em 1 receberão primeiro.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024:

NIS encerrado em Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

Em janeiro de 2024, o valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600. Não há previsão de reajuste para os valores pagos pelo programa neste ano. No entanto, é importante ressaltar que a renda da família pode ser complementada por meio de benefícios extras.

Benefícios Extras do Bolsa Família

Além do valor mínimo, o programa Bolsa Família oferece benefícios extras para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses benefícios incluem:

Benefício Variável Familiar Nutriz

Esse benefício consiste em um aumento de R$ 50 no pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade. Ele visa contribuir para o cuidado e alimentação adequados dos recém-nascidos.



Benefício de Renda de Cidadania

O benefício de Renda de Cidadania é um adicional de R$ 142 por pessoa da família. Ele busca fornecer uma renda extra para as famílias em situação de extrema pobreza.

Benefício Complementar

O benefício complementar garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Caso o valor calculado para a família seja inferior a esse montante, o benefício complementar é concedido para garantir o valor mínimo.

Benefício Primeira Infância

O benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento saudável das crianças nessa faixa etária.

Condições para acesso ao Bolsa Família

Para ter acesso ao Bolsa Família, as famílias devem atender a determinadas condições nos âmbitos da saúde e da educação. Essas condições são estabelecidas para garantir que o programa atinja seu objetivo principal, que é promover o desenvolvimento humano e a inclusão social.

As principais condições para receber o Bolsa Família são:

Frequência escolar: As famílias devem garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. É importante informar a condição de beneficiário do Bolsa Família ao matricular a criança na escola, assegurando o acompanhamento adequado. Acompanhamento pré-natal: Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para garantir uma gravidez saudável e segura. O Bolsa Família incentiva o cuidado com a saúde materna, oferecendo benefícios adicionais para as gestantes. Monitoramento nutricional: É necessário efetuar o monitoramento nutricional das crianças com até sete anos, verificando o peso e a altura regularmente. Esse acompanhamento é fundamental para garantir uma nutrição adequada e prevenir problemas de saúde. Calendário nacional de vacinação: As famílias devem acompanhar o calendário nacional de vacinação, garantindo que as crianças estejam com a imunização em dia. A vacinação é essencial para prevenir doenças e garantir um desenvolvimento saudável.

Ademais, O primeiro pagamento do Bolsa Família em 2024 ocorrerá no mês de janeiro, com o valor mínimo de R$ 600. O calendário de pagamentos, divulgado pela Caixa Econômica Federal, seguirá a ordem do Número de Identificação Social (NIS). Além do valor mínimo, o programa oferece benefícios extras, como o Benefício Variável Familiar Nutriz, o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Complementar e o Benefício Primeira Infância.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às datas de pagamento e ao aplicativo Caixa Tem, que será utilizado para movimentar os valores. O programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do Governo Federal para combater a pobreza e promover a inclusão social das famílias brasileiras.