Primeiros Pagamentos do BPC para 2024 estão OFICIALMENTE AGENDADOS! Consulte o calendário

Os primeiros pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 2024 foram oficialmente confirmados, dissipando a ansiedade que cercava essa questão. Agora, os beneficiários têm à disposição os calendários e valores, permitindo um planejamento mais eficaz para garantir o acesso aos recursos essenciais proporcionados pelo BPC.

Este artigo visa fornecer informações detalhadas sobre as datas de pagamento e os montantes destinados ao longo do ano, possibilitando uma gestão financeira mais tranquila.

O que é o BPC?

Assim, o BPC, programa assistencial do Governo Federal brasileiro, assegura uma renda mínima a pessoas idosas com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que apresentam impedimentos de longo prazo. Essa medida visa garantir condições básicas de subsistência a indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que não possuem meios de prover seu próprio sustento.

Tanto quanto para obter o BPC, é necessário atender a critérios como idade mínima ou condição de pessoa com deficiência, além de ter uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo vigente, avaliada por meio do Cadastro Único (CadÚnico).

Bem como, o benefício, que não exige contribuição prévia à Previdência Social, tem o propósito de promover a inclusão social e mitigar desigualdades, oferecendo apoio financeiro a segmentos da população que enfrentam desafios específicos.

Calendários de pagamentos

Atualmente, o calendário de pagamentos para 2024 inclui as datas de depósitos de dezembro de 2023, com pagamentos entre 21 de dezembro e 8 de janeiro para beneficiários que recebem até um salário mínimo, e entre 2 e 8 de janeiro para aqueles que recebem valores acima desse limiar.

Do mesmo modo, os primeiros depósitos de 2024, realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ocorrerão entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. O INSS informou que 168.062 pessoas recebem até um salário mínimo, enquanto 868.803 beneficiários têm vencimentos superiores ao piso nacional.



Embora a data de depósito do 13º salário para o próximo ano ainda não tenha sido divulgada, é relevante destacar que, em 2023, o INSS antecipou o décimo terceiro, efetuando os pagamentos entre maio e junho.

Em suma, para verificar os benefícios do INSS, os beneficiários podem acessar o site Meu INSS, realizar login com a conta gov.br e selecionar “Extrato de Pagamento”. Alternativamente, a consulta pode ser feita por meio do aplicativo do INSS ou pela Central 135, fornecendo o número do CPF e confirmando informações cadastrais para prevenir fraudes.

Confira as datas dos pagamentos de janeiro, considerando os finais dos benefícios:

1- Finais 1: pagamento em 21 de dezembro de 2023;

2- Finais 2: pagamento em 22 de dezembro de 2023;

3- Finais 3: pagamento em 26 de dezembro de 2023;

4- Finais 4: pagamento em 27 de dezembro de 2023;

5- Finais 5: pagamento em 28 de dezembro de 2023;

6- Finais 6: pagamento em 2 de janeiro de 2024;

7- Finais 7: pagamento em 3 de janeiro de 2024;

8- Finais 8: pagamento em 4 de janeiro de 2024;

9- Finais 9: pagamento em 5 de janeiro de 2024;

10- Finais 0: pagamento em 8 de janeiro de 2024.

Próximos pagamentos do BPC

Os próximos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para beneficiários com até 1 salário mínimo têm as seguintes datas de liberação, de acordo com o número final do benefício:

– 1: 23/02

– 2: 26/02

– 3: 27/02

– 4: 28/02

– 5: 29/02

– 6: 01/03

– 7: 04/03

– 8: 05/03

– 9: 06/03

– 0: 07/03

Para beneficiários acima de 1 salário mínimo, as datas de liberação são as seguintes, considerando o número final do benefício:

– 1 e 6: 01/03

– 2 e 7: 04/03

– 3 e 8: 05/03

– 4 e 9: 06/03

– 5 e 0: 07/03

Para solicitar o BPC em 2024, siga os passos abaixo:

1. Acesse o site do Meu INSS.

2. Clique no botão “Novo Pedido”.

3. Digite “benefício assistencial”.

4. Selecione o serviço/benefício na lista.

5. Leia as informações apresentadas na tela.

6. Preencha os dados solicitados.

7. Responda às perguntas e prossiga.

Ainda mais quando o requerente, sendo uma pessoa com deficiência, solicita o benefício, o sistema agendará a perícia médica como próximo passo. Ou seja, o requerente deve comparecer à agência na data agendada e apresentar a documentação exigida, que também pode ser enviada pelo sistema.

Os documentos necessários incluem:

– Documento de identificação com foto (podendo ser uma cópia).

– CPF de todos os membros da família.

– Comprovante de renda (contracheques, notas, recibos, holerites e outros).

– Laudos, atestados e exames médicos para comprovar a deficiência.

Contudo, as equipes do INSS conduzem a avaliação social do solicitante. Após o registro do pedido, é possível acompanhar a análise por meio do aplicativo.

Portanto, caso o pedido seja negado, é possível interpor um recurso no prazo de 30 dias ou ingressar com uma ação no Juizado Especial Federal. Embora não seja obrigatória a presença de um advogado, é recomendável contar com o acompanhamento de um defensor público.