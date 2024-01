Primo de Taylor Swift leva crédito por relacionamento com Travis Kelce

Taylor SwiftO primo de segundo grau tentou publicamente levar o crédito pelo relacionamento do cantor com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce.

O primo de segundo grau é chamado Danny Frye III e ele conversou com FloRacing no TikTok para explicar por que ele é realmente o homem a quem agradecer por aquela que foi uma das maiores histórias de namoro de celebridades de 2023.

“[I] fez uma conexão amorosa entre ela e Travis Kelce,” ele disse.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

Ele se recusou a fornecer muitos detalhes sobre o quão próximo ele é de Swift, já que ser primo em segundo grau de alguém nem sempre significa que você realmente o conhece muito bem.

Deve haver alguma proximidade nisso, porque ele parece estar participando de alguns jogos do Chiefs ao lado de Swift para ver Kelce em ação.

“[The] O engraçado é que muitas pessoas têm tentado descobrir quem eu sou ultimamente, mas sim, tem sido um mês interessante ou algo assim, tenho ido a alguns jogos do Chiefs”, acrescentou.

O relacionamento de Frye e Swift

Apenas para adicionar mais legitimidade às suas afirmações, Frye também mostrou uma captura de tela dele e de Swift se abraçando no jogo contra o Notas de búfalo em dezembro.

Em uma entrevista de novembro para a revista WSJ, o tight end do Chiefs, de 34 anos, revelou que Swift, também de 34 anos, foi o primeiro a enviar uma mensagem de texto para ele depois que uma pessoa não identificada armou para eles.

“Definitivamente havia pessoas que ela conhecia que sabiam quem eu era, no canto dela [who said]: ‘Ei! Você sabia que ele estava vindo? Eu tinha alguém jogando Cupido”, disse ele na época.

Kelce disse que o casamenteiro misterioso mais tarde “me contou exatamente o que estava acontecendo e como tive a sorte de conseguir [Swift] alcançar.”