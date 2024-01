Principais locais de pouso para Bill Belichick: Para onde deve ir o lendário técnico do Patriots?

Tele NFL O mundo ficou confuso esta semana com tantos treinadores sendo demitidos. Enquanto Bill Belichick não foi solto, ele e o Patriotas da Nova Inglaterra se separaram após 24 anos juntos.

Embora o jogador de 71 anos não tenha confirmado totalmente que continuará treinando, ele não disse nada sobre desligar o fone de ouvido ou tirar um ano de folga. Proprietário dos Patriotas Roberto Kraft deu uma leve dica na coletiva de imprensa de despedida na quinta-feira de que Belichick estará à margem em algum outro lugar num futuro próximo.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

Aqui estão algumas de suas opções se ele decidir continuar treinando.

Falcões de Atlanta

Os Falcões foram fortemente vinculado e parece ser o favorito. Proprietário Arthur Blank tem 81 anos e quer vencer agora, então gastar muito dinheiro com Belichick não surpreenderia ninguém.

A questão é se Belichick quer se juntar a uma equipe com tal enorme vazio de talento na posição de quarterback. Talvez ele estivesse aberto à ideia de começar sua estada em Atlanta com Jayden Daniels ou Michael Penix Jr. por meio do rascunho.

Carolina Panteras

Os Falcons podem não ser os únicos NFC Sul equipe mirando em Belichick. David Tepper provou ser um proprietário impulsivo e talvez não queira correr mais riscos em sua próxima contratação de treinador.

Belichick teria um distribuidor do tipo armador como quarterback em Bryce Jovem em torno de quem ele poderia construir um ataque semelhante aos Patriots. O elenco precisa ser melhorado e pode levar várias temporadas até que a vitória se torne a norma na Carolina. Belichick tem paciência para um trabalho de reconstrução?

Carregadores de Los Angeles

Belichick não se saiu muito bem sem um grande quarterback ao seu lado, o que poderia levá-lo aos Chargers. Justin Herbert não é Tom Bradymas não há como negar o talento e a produção do jovem de 25 anos até este ponto de sua carreira.

Los Angeles tem muitas dúvidas no lado defensivo da bola, onde a experiência de Belichick poderia compensar algumas das deficiências de talento enquanto Herbert mantém o ataque clicando.