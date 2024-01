Príncipe Harry chama John Travolta para ‘jantar fora’ na época em que dançou com a princesa Diana

Prince Harry provavelmente ouve muitas histórias sobre sua mãe famosa, inclusive de John Travolta, que mencionou a época em 1985, quando o ator Look Who’s Talking dançou com a princesa Diana na Casa Branca.

John Travolta e Príncipe Harry se conheceram no Living Legends of Aviation Awards

Ambas as celebridades se conheceram no 21º Prêmio Anual Living Legends of Aviation em Beverly Hills, enquanto faziam alguns discursos aos participantes em homenagem a Lauren Sanchez com o prêmio Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame.

O Príncipe Harry zombou de Travolta, que foi nomeado Embaixador Oficial da Aviação da Kiddie Hawk Air Academy, após durante seu discurso ele relembrou a dança que fez com Lady Di.

Harry afirmou que estava “jantando fora” com a história. “Isso é legal”, começou PH, “Obrigado, capitão John, não fuja, eu tinha um ano quando você dançou com minha mãe.

“Mas olhe para nós agora, está ótimo! Então, se não vamos dançar juntos, vamos voar juntos”, disse ele ao ator que foi bem esportista com a piada.

O Living Legends of Aviation Awards é organizado pela Kiddie Hawk Air Academy, uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças a fomentar seu interesse pela aviação.

O Príncipe Harry foi um dos convidados de honra após sua experiência como piloto de helicóptero no Exército Britânico por mais de 10 anos onde voou na Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e participou de missões no Afeganistão.

No ano passado, durante a turnê promocional de seu livro de memórias Spare, ele falou aos meios de comunicação sobre seu tempo no exército: “Não sei se você alguma vez reconciliou totalmente os elementos dolorosos de estar em guerra. Isso é algo que cada soldado deve enfrentar, e nas quase duas décadas de trabalho ao lado de militares e veteranos, ouvi suas histórias e compartilhei as minhas”,